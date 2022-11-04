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Kılıçdaroğlu yanıtladı: Verdiği sözleri 6'lı masa adına mı veriyor?

Kılıçdaroğlu, İngiltere'deki temasları sırasında verdiği sözlerin altılı masa adına olup olmadığı sorusunu, "Hayır, benim altılı masa adına konuşma yetkim yok. Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım ve bu siyasi partinin genel başkanı olarak, fonlara 'Biz ülkemize demokrasiyi getireceğiz.' dedik." diye yanıtladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2022 23:34, Son Güncelleme : 04 Kasım 2022 23:33
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Kılıçdaroğlu yanıtladı: Verdiği sözleri 6'lı masa adına mı veriyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın iktidar olması halinde Avrupa Birliği'nin (AB) öngördüğü demokratik standartları yeni bir fasıl açmadan Türkiye'de uygulamaya koyacaklarını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, İngiltere temaslarına ilişkin başkent Londra'da konakladığı InterContinental London Park Lane'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İngiltere'deki temasları kapsamında, çok sayıda fon ve üniversiteden yetkililerle görüştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, Türk öğrencilerle de bir araya geldiklerini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye gerçek anlamda ekonomide önünü göremeyen ve bir çıkmaz sokakta. Türkiye'yi bu çıkmaz sokaktan çıkarmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Bunun beylik laflarla değil, kararlılıkla ve belli adımlarla yapılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye eğer teknoloji devrimini kaçırırsa, yine katma değeri yüksek ürün üreten ülkelerin pazarı haline dönüşür. Türkiye'nin bir pazar değil üreten bir güç olmasını istiyoruz." dedi.

Türkiye'yi ileriye taşımak, katma değeri yüksek ürün üreten bir ülke haline getirmek istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Bunları yaparken temiz parayla yapmak istiyoruz. Bu fon kuruluşları, uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edilen, güven duyulan ve bunlar da yatırım yaptıkları zaman yine güvenle gelip yatırım yapabilecekleri iklimi arayan kuruluşlar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ciddi bir düzen, ekosistem yaratmak ve bu sistem içinde hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir atmosfer içinde Türkiye'yi geliştirmek ve büyütmek istediklerini anlatarak, Türkiye'nin, bölgesinin, Kafkasların ve Orta Doğu'nun en güçlü ülkesi olmasını istediklerini kaydetti.

- "Özellikle teknoloji alanında yatırım yapmak isteyen gençlere fon yaratacağız"

Kılıçdaroğlu, İngiltere'de fonların, Türkiye'de de girişimci ruhu olan gençlerin bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye'de böyle bir ekosistem yaratılmadığı için bunlar arayışlarını yurt dışında sürdürüyorlar." ifadesini kullandı.

Öncelikle bu gençlere yatırım yapacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de iktidarımızda, Allah nasip ederse, Millet İttifakı iktidar olduğunda, hukukun üstünlüğünü, can ve mal güvenliğini, yönetimde adalet ve istikrarı, liyakati sağlayacağız. Bunların olmadığı bir yere zaten sermaye gelmez, yatırım fonları da gelmez. Biz bu güvenceyi veriyoruz zaten. Biz AB'nin öngördüğü demokratik standartları yeni bir fasıl açmadan Türkiye'de uygulamaya koyacağız. Biz bu konuda adalet, hukukun üstünlüğü, can ve mal güvenliği konusunda kararlıyız ve 6 lider de zaten aynı kararlılığı yayınladıkları bütün bildirilerde özel olarak vurguladılar."

Kılıçdaroğlu, fon yöneticileri ve yatırımcıların, "Siz bizim gelmemiz için hukukun üstünlüğünü getirecek misiniz? Bizim fonlara güvence sağlayacak mısınız?" sorusunu, "Evet, elbette. Biz hukukun üstünlüğünü sağlayacağız." şeklinde yanıtladığını anlattı.

Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasını istediklerini ve AB'nin öngördüğü demokratik adımları zaten atmak istediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ama 'Efendim, işte bir fasıl açın da biz adım atalım.' Hayır, efendim. Hiçbir faslı açmalarını bile beklemeden, Türkiye 3. sınıf bir demokrasiyi değil, 1. sınıf bir demokrasiyi hak ediyor." görüşünü paylaştı.

Kılıçdaroğlu, özellikle teknoloji alanında yatırım yapmak isteyen gençlere fon yaratacaklarını söyleyerek, "Şuna kesinlikle inanıyorum. Bizim gençlerimiz fazla değil, çok kısa süre içerisinde, Allah nasip ederse iktidarımızda göreceksiniz, büyük atılımlar yapacaklar. Avrupa bile şaşıracak, bu kadar güçlü atılımları yapacakları için." diye konuştu.

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- "Kararlı ve istikrarlı adımlar atarak (6 lider) yoluna devam ediyor"

Altılı masadaki parti genel başkanlarının seçim sürecinde kararlı ve istikrarlı adımlar atarak yoluna devam ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Her ne kadar ortalığı bulandırmak isteyenler varsa da bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan Türkiye'nin içinde bulunduğu olumsuz tabloyu değiştirme güçleri. Bu güç elimizde var. Bütün mesele bu gücü toplumun yararına kullanmak. Gençlere de o umudu verdim. 'Hiç endişe etmeyin.' dedim. Gençlerden beklediğim tek şey var. Onu da söyledim: 'Sizden istediğim tek şey var. Seçimde mutlaka sandığa gidin ve oyunuzu kullanın.' dedim."

- "Benim altılı masa adına konuşma yetkim yok"

Kılıçdaroğlu, İngiltere'deki temasları sırasında verdiği sözlerin altılı masa adına olup olmadığı sorusunu, "Hayır, benim altılı masa adına konuşma yetkim yok. Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım ve bu siyasi partinin genel başkanı olarak, fonlara 'Biz ülkemize demokrasiyi getireceğiz.' dedik." diye yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin hem kendisinin hem de masadaki diğer liderlerin söylemi olduğunu hatırlattı.

- "İngiltere'de olumsuz hiçbir görüşme yapmadım"

Kılıçdaroğlu, İngiltere'deki temaslarında "olumsuz görüşmeler yaptığına ilişkin iddialar"la ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Ben olumsuz hiçbir görüşme yapmadım. Bunu size kim söyledi doğrusu bilmiyorum. Ben İngiltere'nin (kara para aklama konusunda) gri listede olduğunu da bilmiyorum. İngiltere, Türkiye gibi gri listedeyse, o zaman fonlar da gelmez. Bizim amacımız zaten Türkiye'yi gri listeden çıkarmak. Alnı ak, geleceğe güvenle bakan bir Türkiye inşa etmek istiyoruz."

- Uyuşturucuyla ilgili gündeme getirdiği iddialar

Kılıçdaroğlu, uyuşturucuyla ilgili iddiaları gündeme getirmesinin ardından kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin değerlendirmelerin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Uluslararası uyuşturucu baronları Türkiye'de cirit atıyor. Keşke mahkeme açılsa da 'Gel, mahkemede ifade ver.' deseler. Bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım. Adam Güney Amerika'dan uyuşturucu taşıyor. Mersin limanına geliyor. Mersin limanından pazarlanıyor. Kim tutuklu? Kim gözaltına alınıyor?"

Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Türkiye'nin uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir ülke haline gelmeyeceğini dile getirdi.

- Ekonomiye ilişkin değerlendirmeler

Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomiye ilişkin de açıklamalarda bulunarak, mevcut iktidarın ekonomide istikrar sağlama şansının sıfır olduğunu, enflasyonun indirilmesine yönelik taleplerin engellendiğini öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Enflasyonu bunlar indiremezler. Bunlar fiyat istikrarını sağlayamazlar. Yukarıdaki kişinin zaten ekonomiden haberi yok, ekonomi biliminden haberi yok. Sorunları çözemeyen bir ekip var ve çözme şansı da yok." ifadelerini kullandı.

Ekonomide istikrarın nasıl sağlanacağına ilişkin 6 partinin çalışmaları olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, önce partiler arasında ortaklaşmanın olması gerektiğini ve bu çalışmaların tamamını kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

- Avrupa'daki Türklere mesaj

Kılıçdaroğlu, konuşmasında, Avrupa'daki Türklere de seslenerek "Umutsuzluğa kapılmasınlar. Morallerini bozmasınlar. Bu tablo düzelecek." dedi.

Sosyal bilgi ekonomisi denilen ekonomik sürece Türkiye'nin dahil edilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bilgiye dayalı ekonomi... Niçin sosyal? Çünkü gelir dağılımını bozmamalı. Gelir aynı zamanda sosyal olmalı. Bunu yapacağız." şeklinde konuştu.

Yurt dışındaki Türklere mutlaka sandığa gitmeleri ve oy kullanmaları çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:

"Nerede yaşıyorlarsa, 'Bizim ülkemiz de çok güzel bir ülke olmalı, kalkınan bir ülke olmalı.' diyorlarsa, oylarının rengini değiştirecekler ve demokrasiden yana oy kullanacaklar. Beklentim bu."

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