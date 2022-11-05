Yerli parça üreticisi Togg için sırada

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg, yılda 10 milyar dolardan fazla ihracata imza atan Türk otomotiv tedarik sanayisinin dünyayla rekabette bir adım öne geçmesi adına önemli bir dönüşüme öncülük edecek. Elektrikli araç parçaları için Türkiye'de geliştirilen tüm parçaların Togg ile birlikte üretileceğini belirten Farplas CEO'su Ömer Burhanoğlu Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu.

KOKPİTİ FARPLAST'TAN

Togg projende başından bu yana bulunduklarını belirten Burhanoğlu, "Togg'un dashboard denilen kokpitini yani önde gördüğünüz bütün panel ve orta konsol, arka spoiler, elektrik giriş ünitesi, anten, öndeki iç kamera yuvası ve servis okuma lambalarını Farplas olarak biz üretiyoruz" dedi.

TEKNOLOJİ GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAR

Togg'la çalışmanın büyük bir gurur olduğunu ifade eden Burhanoğlu, "Togg, Türkiye için tarihi bir misyon yerine getiriliyor. Türkiye'nin böyle teknoloji tabanlı bir işi gerçekleştirmiş olması bir araç yapmaktan daha öte bir olgu. Togg'u Türkiye'nin teknolojik gelişimi için oluşturulmuş bir saha olarak görüyorum. Togg otomobilden öte bir deneyim alanı gibi oldu. Bizim tabirimizle mobilitenin artık bir yansıması olarak görülüyor. Türkiye'yi geleceğe hazırlayan önemli bir mobilite platformu olarak görüyoruz" dedi.

KÜRESEL REKABETE BİZİ HAZIRLAYACAK

Togg'un Türk tedarik sanayisini elektrikli araçlara hazırlama gibi bir misyonu olduğunu söyleyen Burhanoğlu, "Elektriklide her türlü sanayi yatırımının deneme alanı Togg olacak. Togg'dan başka bir şirket yok. Togg bu sahayı açtığından dolayı sanayicilerimiz için çok kıymetli. Türkiye'de elektrikli araçlar için bir şey yapabiliyorsanız Togg'un kapısını çalıp, orada bunu konuşma ve gerekiyorsa deneme şansınız olacak. Elektrikli araç ve parçalarında bu anlamda Türk sanayisinin dünyada rekabet edebilmesi misyonunu da yerine getirmiş olacak" dedi. Togg'un yerliliğinde yüksek bir rakamla başlandığının altını çizen Ömer Burhanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de üretilen yabancı bir aracın yüzde 51'i ile Togg'un yüzde 51'i aynı şey değil. Togg'da kullanımından tasarımına kadar tüm haklar Türkiye'ye ait. Bu durum üreticiler için çok kıymetli."

DÜNYADA YÜZDE 100 YERLİ ARAÇ YOK

Dünyada hiçbir aracın yüzde 100 yerli üretilmediğini vurgulayan Farplast CEO'su, "Muhakkaki ihtiyaç olan bazı parçalar dışardan gelebilir. Daha rekabetçi olan parçalar dışarıdan alınabilir. Yüzde 100 yerli olması zor. Ama Togg CEO'su Gürcan Bey'in de dediği gibi 3 sene içinde yüzde 70'lere rahatlıkla çıkabilir" diye konuştu.

Şuayip Alabay