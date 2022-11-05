MEB,'Uzman öğretmenlikte muhatap YÖK' dedi

Uzman öğretmenlik sürecinde yüksek lisans eğitimi yapan öğretmenlerin sınavdan muaf olacakları 7354 sayılı kanunda yer almıştır.

Kanun sonrasında MEB yaptığı açıklamalarda kanunda alan ya da tezli/tezsiz sınırlaması olmadığından tezsiz yüksek lisans yapanların da muaf edileceğini belirtmiştir.

Öğretmenliğe başvuruda özellikle Fen/Edebiyat fakültesi mezunu adaylar için üniversite bünyesinde pedagojik formasyon sertifika programları ve belgesi düzenlenmiştir.

Bir dönem ise formasyon belgesi kaldırılmış yerine formasyon yerine geçen tezsiz yüksek lisans programları açılmıştır. Bu programı bitirenler de uzman öğretmenlik sınavından muaf edilmişlerdir.

Bu durumda Eskişehir ilinden bakanlığa sorulan bir görüşte "formasyon belgesi olanlar sınavdan muaf olabilirler mi?" Sorusuna cevap istenmiş ve MEB bu soruya MEB'in değil YÖK'ün cevap verebileceğini belirten açıklamayı göndermiştir.

MEB burada haklıdır çünkü kanuna rağmen keyfi bir uygulama yapması mümkün değildir ve lise üzeri belgelerde denklik konusu YÖK'ün görev alanıdır.

Burada öğretmenlerin talepleri de haklıdır çünkü öğretmenlik alan bilgisi formasyon sertifikası alanlar ile bu belgenin adeta yerine geçen formasyon için açılan tezsiz yüksek lisans program içerikleri örtüşebilmektedir. İkisinin de amacı öğretmenlik olduğuna göre birinin muaf olması diğerinin olmaması sorun yaratmaktadır. Bir başka bakış ise öğretmen yetiştiren eğitim fakültesinden mezun olan öğretmenlerin yukarıda belirttiğimiz formasyona ilişkin belge için açılan programlardaki dersleri lisans eğitimi boyunca yoğun aldıkları halde muaf olmamalarıdır.

Evet MEB'de yazıya imza atanlar haklı kanunu ve uyguluyorlar, öğretmenlik için tezsiz yüksek lisans yapanlar da haklı, eşit şart olduğunu düşünen formasyon belgesi sahipleri de haklı ve son olarak eğitim fakültesi mezunları da haklı. Nasrettin hocanın hikayesini andıran herkes haklı durumunda haksız olan maalesef sistemin kurgulayıcıları olup bu kurguda geleceği ve yaşanacak sorunları kestiremeyenlerdir.

Kanunda öğretmenlik mesleği uzmanlık mesleğidir yazılıp yine aynı kanunda uzmanlık için sınav vs konulması çelişkili bir yaklaşımdır.

Bu nedenle hükümetin çokça başını ağrıtmakta olan bu konuda çözüm daha önce de belirttiğimiz gibi Mesele ek ödeme meselesi olup anlamsız zaman kaybını, enerji kaybını önleyebilecek, vaat edilen ek ödemelere çözüm bulabilecek tek mercii TBMM olup oraya taşıması ya da taşıyanlara destek vermesi gereken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'dır.

Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar

İşte MEB'in yazdığı son yazı içeriği: