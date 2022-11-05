Uzmanlar uyarıyor! Sokak hayvanları kuduz riski taşıyor

Bitlis'te sokak köpeği tarafından ısırılan iki çocuktan birine kuduz teşhisinin konulmasının ardından herkesi korku sardı. Başıboş hayvanların kuduz virüsü taşıyıp taşımadığı konusunda endişe duyan vatandaşlar, hastalığı araştırmak için internete akın etti. Biz de akılları kurcalayan sorulara cevap aradık.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz İstanbul Veterinerler Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, büyük şehirlerde giderek sayısı artan ve kontrolsüz şekilde dolaşan sokak hayvanlarının risk oluşturduğunu söyledi. Arslan "Sokak hayvanları belediyelerin kontrolünde; toplanarak kısırlaştırılması, kuduz aşısı yapılıp kulaklarına mikroçip takılması lazım. Böylelikle risk azalır. Ancak bazı şehirlerde veteriner hekim sayısının az olması, malzeme sıkıntısı, hatta aşı bile bulunamaması yüzünden kontrol ve denetimler yeterli yapılamıyor. Bu da riski artırıyor.

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