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KİT'lerin 2023 yılı personel alım usulleri belirlendi

Sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların 3 yıl geçmedikçe görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaması uygulaması devam edecek- Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen teşebbüsler 2022 yılı faaliyet raporlarını 31 Mayıs 2023'e kadar internet sitelerinde yayımlayacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2022 10:09, Son Güncelleme : 05 Kasım 2022 10:11
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KİT'lerin 2023 yılı personel alım usulleri belirlendi

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarında, 1 Ocak 2023'ten sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına alınanların 3 yıl geçmedikçe görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaması uygulaması sürdürülecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası KİT'e ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketler, 2020 yılında ayrılan personel sayısını belirlerken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanları dikkate alacak.

Bu yıl Bakanlıkça sermaye transferi yapılan KİT'ler ve bunların bağlı ortaklıklarının personel atama işlemleri Bakanlığın uygun görüşüne bağlı olacak. Bu teşebbüsler, tebliğin ekinde yer alan "Personel Talep Formu"nu doldurarak isteklerini, gerekçeleriyle Bakanlığa ileterek ve gerekli izni aldıktan sonra işlemlerini tamamlayacak.

İlave personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri, gerekçelerini ilgisine göre Bakanlığa veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına (ÖİB) bildirecek. Personel ihtiyacına yönelik talepler için gönderilecek yazıda detaylı açıklamalara yer verilecek.

1 Ocak 2023'ten sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, önceki yıllarda da olduğu gibi 3 yıl geçmedikçe görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak.

Kurumsal alım yöntemiyle teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak girilen kadrolar, bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar bu sınırlamanın dışında olacak.

Yapılacak atamalar için 2022'de Bakanlıktan uygun görüş alınan ancak sınav veya atama işlemlerine yönelik gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2023 yılında ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecek.

- Maliyetlerin düşürülmesi için çok yıllı ihaleye çıkılabilecek

Teşebbüsler, 1 Ocak'tan itibaren 2023 yılında çalıştıracakları geçici işçilerin toplam adam/ay süresini, Bakanlıkça bildirilen tavanı aşmayacak şekilde yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına vize ettirecek.

Toplam fazla çalışma süresini işin gereğini dikkate alarak statüler arasında dağıtma yetkisi, ilgili yönetim kuruluna ait olacak.

Teşebbüsler, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla izleyen yılı veya yılları kapsayan hizmet alım ihalesine çıkabilecek. Çok yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için işletme bütçelerinin en az 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekecek.

Program hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde 2023'te ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Bakanlıkça bildirilecek olan tutarı aşamayacak. 2024 ve sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2023 yılı için Bakanlıkça bildirilen tavanın her yıl için yüzde 10'ar artırılması yoluyla hesaplanacak.

Bu şekilde hesaplanan yıllara sari hizmet alım tavanlarını teşebbüs yönetim kurulu yüzde 25 artırmaya yetkili olacak. Bu durumda konuya ilişkin yönetim kurulu kararının bir örneği, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte 10 iş günü içinde Bakanlığa ve ilgisine göre ÖİB'e gönderilecek.

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Tesis veya birimlerin teşebbüsler arasında devri durumlarında toplam hizmet alımı harcama tavanı ile fazla çalışma izninin teşebbüsler arasındaki dağılımı, taraflarca yapılacak bir protokolle belirlenerek ilgisine göre Bakanlığa veya ÖİB'e iletilecek.

Kamu teşebbüslerince hazırlanacak işletme bütçelerinin, mali hedef ve tavanlarla uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali hedef ve tavanları oluşturan her bir kaleme ayrıntılı olarak yer verilmesi gerekecek.

- Zorunlu hallerde ticari kredi kullanılabilecek

Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvuracak, etkin işletme sermayesi ve sabit sermaye yönetimi için gerekli tedbirleri alacak. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hallerde, tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi kullanımı dahil diğer finansman yöntemlerine başvurabilecek.

KİT'ler, Hazineye aktarılması gereken temettü tutarlarını, 2022 yılı bilançosunun kesinleşmesini takiben 2 hafta içinde Bakanlığa bildirecek.

Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yükümlü oldukları mali tablolar ile Bakanlıkça hazırlanan diğer tabloları, Kamu İşletmeleri Veri İzleme Sistemi'nde ve belirtilen takvime uygun olarak Bakanlığa gönderecek.

- Faaliyet raporları teşebbüslerin internet sitelerinde yayımlanacak

Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, teşebbüsler 2022 yılı faaliyet raporlarını 31 Mayıs 2023'e kadar internet sitelerinde yayımlayacak.

Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek sektör içindeki yerlerini daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yardımcı olabilmek amacıyla 2022 Yılı Sektör Raporu'nu hazırlayacak. Bu raporların 31 Mayıs 2023'e kadar basılı bir örneği Bakanlık, ilgili Bakanlık ve ilgisine göre ÖİB'e gönderilecek.

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