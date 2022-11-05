TES-İŞ Genel Başkanlığına İrfan Kabaloğlu seçildi

TÜRK-İŞ'e bağlı TES-İŞ Sendikasından yapılan açıklamaya göre, 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı, sendika genel merkezinde yapıldı. İrfan Kabaloğlu, geçerli oyların yaklaşık yüzde 90'ını alarak TES-İŞ Genel Başkanlığına seçildi.

Kabaloğlu, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, demokratik bir seçim sonucunda kazananın birlik ve beraberlik olduğunu belirtti.

Sorumluluklarını da problemleri de çok iyi bildiklerini ifade eden Kabaloğlu, "Bize duyulan güvene layık olabilmek için yönetim kurulu üyelerimiz ve şube başkanlarımızla var gücümüzle çalışacağız." dedi.

TES-İŞ'te genel başka yardımcılıklarına Hüseyin Ozil, Naif Balandi, Dural Karakoç, Adem Aşıkkutlu, Eşref Erden, Fatih Tülek ve Osman Güngör seçildi.