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İçişleri: Ekim'de 94 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ekimde tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 75'i PKK/KCK, 18'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu 94 terörist etkisiz hale getirildi."

Haber Giriş : 05 Kasım 2022 11:50, Son Güncelleme : 05 Kasım 2022 13:01
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İçişleri: Ekim'de 94 terörist etkisiz hale getirildi

- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ekim ayında tüm terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda, 75'i PKK/KCK, 18'i DEAŞ, biri sol terör örgütü mensubu olmak üzere 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, Bakanlığın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin göç meselesinde, terör ve uyuşturucu ile mücadelede gösterdiği başarıların uluslararası raporlarda sıklıkla yer aldığını belirten Çataklı, bu mücadelenin siyasi rant elde etmek amacıyla küçümsendiği, asılsız ithamlara maruz kaldığı, küresel boyuttaki terör, uyuşturucu ve göç gibi konuların günlük siyasetin öznesi haline getirildiği, bu köklü kurumları birtakım tartışmalara meze yapmaya çalışan garip bir akılla karşı karşıya olduklarını anlattı.

Uyuşturucu yakalamalarının, topluma bir başarısızlık göstergesi olarak sunulduğuna işaret eden Çataklı, "Karada ve denizde uyuşturucu yakaladıkça taltif edileceğimizi düşünürken, maalesef bazı siyasi açıklama ve videolarla suçlandığımızı hayretle izliyoruz." dedi.

Uyuşturucuyla mücadele edilmediğini iddia ederek, buna uyuşturucu yakalamalarını delil gösterilmesini "akıl dışı bir yaklaşım" olarak tanımlayan Çataklı, uyuşturucuyla mücadelede yapılan çalışmaları aktardı.

- 13 bin 326 kırsal operasyon gerçekleştirildi

Terörle mücadelede ekim ayı verilerini paylaşan Çataklı, PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 8'i büyük, 46'sı orta çaplı olmak üzere, 13 bin 326 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1195 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Aralarında 4'ü liste dışı ve biri gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu PKK'nın dağ kadrosundan 9 teröristten 8'inin ölü, birinin sağ olarak ele geçirildiğini aktaran Çataklı, "Tüm terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 75'i PKK/KCK, 18'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir." bilgisini verdi.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 bin 286 şüpheliden 464'ünün tutuklandığını kaydeden Çataklı, operasyonlarda 149 sığınak, barınak, mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

78 silah, 26 mayın/EYP, 195 el bombası, 878 kilogram patlayıcı madde, 20 bin 869 muhtelif mühimmat ele geçirildiğini aktaran Çataklı, ekim ayında 21 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.

Ekim başında 11 ayrı bölgede başlayan ve şu an 8 ayrı bölgede devam eden Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları'nda ve 1 Ekim 2022 - 15 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan sonbahar-kış dönemi için 246 bölgeye yönelik planlanan 8 bin 555 operasyondan 2 bin 157'sinin icra edildiğini kaydeden Çataklı, "Bu operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirilmiş, 414 sığınak/barınak imha edilmiş, 88 silah, 211 el bombası, 33 adet mayın/EYP, 449 fünye, 463 tüp, 762 kilogram patlayıcı, 41 bin 47 mühimmat, 26 dürbün, 22 telsiz ele geçirilmiştir." şeklinde konuştu.

- Uyuşturucuyla mücadelede 25 bin 767 operasyon yapıldı

Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin verileri paylaşan Çataklı, ekim ayında gerçekleştirilen 25 bin 767 operasyonda 32 bin 393 kişinin gözaltına alındığını, 1822 kişinin adli makamlar tarafından tutuklandığını dile getirdi.

Çataklı şöyle devam etti:

KAPAT [X]

"Geçen aya göre yüzde 95'lik artışla 16 bin 728 kilogram esrar, yüzde 39 artışla 1361 kilogram skunk, 151 kg eroin, yüzde 1021 artışla 157 kilogram kokain, 25 kilogram afyon, yüzde 75 artışla 70 kilogram sentetik kannabinoid, yüzde 39 artışla 773 kilogram metamfetamin, yüzde 162 artışla 111 bin 447 adet ecstasy, 285 bin 353 captagon, 696 bin 905 sentetik ecza, 10 milyon 177 bin 87 kök kenevir ele geçirilmiştir."

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik rakamlara değinen Çataklı, 2 bin 740 operasyonda 3 bin 95 kişinin gözaltına alındığını, 33 kişinin ise tutuklandığını bildirdi.

Çataklı, operasyonlarda, 519 bin 286 paket kaçak sigara, 1 milyon 366 bin 968 litre kaçak akaryakıt, 407 bin 312 litre de kaçak alkollü içki ele geçirildiğini anlattı.

- KADES, 4 milyon 122 bin 892 indirilme sayısına ulaştı

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye verdikleri önemi vurgulayan Çataklı, "Sıfır şiddet, sıfır can kaybı" hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini, ekimde 24 kadının yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

KADES uygulamasının 4 milyon 122 bin 892 indirilme sayısına eriştiğini anlatan Çataklı, uygulama ile bugüne kadar 322 bin 161 asıllı ihbar alındığını açıkladı.

Erkeklere verilen temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimi kapsamında 4 milyon 583 bin erkeğe eğitim verildiğini ve 1 milyon 373 bin 656 broşür dağıtıldığını belirten Çataklı, elektronik izleme merkezi tarafından bugüne kadar 2 bin 750 vakanın takibi yapıldığını ve halen 742 vakanın takibinin de devam ettiğini kaydetti.

- Kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 611 bin 143

Çataklı, siber suçlarla mücadelede terör suçları kapsamında, 18 bin 913 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, tespit edilen 8 bin 24 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını ve 159 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Düzensiz göçle mücadelede, özellikle kaçak göçü engellemek için yoğun bir mesai harcadıklarını aktaran Çataklı, "2022 yılı ekim ayında, 4 bin 778'si denizlerde olmak üzere toplam 24 bin 998 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır. 2016'dan günümüze kadar 2 milyon 705 bin 946 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 531 bin 326, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 611 bin 143'tür." ifadelerini kullandı.

Çataklı, trafik kazalarına ilişkin paylaştığı verilerde ise meydana gelen 170 ölümlü trafik kazasında 190 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini, 17 bin 818 yaralanmalı trafik kazasında 26 bin 221 kişi yaralandığını ve 26 yayanın da olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

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