Stoltenberg: Sayın Erdoğan ile Ukrayna'daki savaşı konuştuk

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'deki temaslarının son gününde TRT Haber'e konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Ukrayna'daki savaşı konuştuk"

Sayın Erdoğan'ı ziyaret etme sebebim tabii ki önemli konuları ele almaktı. Özellikle Ukrayna'daki savaşı konuştuk. Aynı zamanda Gelibolu'ya gitme onuruna da eriştim. Sayın Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte oraya gittik. Orada neler olup bittiğini öğrenme şansım oldu. Orada yaşanan savaşın hikayesini öğrendim ve tabii ki barışın korunmasının ne kadar önemli olduğunu anladık.

Türkiye'nin arabuluculuk rolü

Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir rol oynuyor. Özellikle de savaşın ortaya çıkardığı kötü sonuçların azaltılmasında bu noktada Türkiye'nin yapmış olduğu tahıl koridoru anlaşmasına ara buluculuk ve bu sayede Ukrayna tahılının tüm dünyaya ihraç edilmesi bu gerçekten çok önemli bir adımdı ve Türkiye'nin oynadığı rolün ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.

"Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını kullanmasını sağlıyoruz"

Diğer taraftan da bir NATO üyesi olarak şunu da görmemiz lazım şu anda Ukrayna'da bir savaş var Başkan Putin'in başka bir ülkeyi işgal etme kararından sonra meydana gelen bir savaş. Askeri ve ekonomik desteğimizi Ukrayna'ya veriyoruz. Rusların bu saldırısına karşı Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını kullanmasını sağlıyoruz.