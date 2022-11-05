Karaismailoğlu: Gaziray Projesi kentin ulaşım sorununu çözecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep'te bugün açılacak olan Gaziray Projesi ile ilgili TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Gaziantep gibi büyüyen ve gelişen bir şehirlerde böyle yatırımların çok önemli olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, şehrin gelişmesine önemli derecede etki edecek çok kıymetli işler olduğunu söyledi.

"Gaziray çok önemli ve gurur verici işlerden bir tanesi"

Bakan Karaismailoğlu, 5 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile küçük sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak projeyle ilgili şunları söyledi:

"Gaziray, 25,5 kilometre uzunluğunda içerisinde 16 tane istasyonu olan Gaziantep merkezi ile organize sanayi bölgelerine küçük, orta ölçekli sanayilerini, stadyumu birbirine bağlayan çok önemli ve çok kıymetli bir iş. Büyüyen gelişen Gaziantep'in değerine değer katacak çok önemli ve gurur verici işlerden bir tanesi. Burada 4 tane demiryolu hattı var. Bunun 2 tanesi hızlı tren hattı. Hızlı trenin Gaziantep'in şehir merkezi kısmındaki bölümünü de tamamlamış oluyoruz bununla birlikte. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep'ten gelen hattımız hazır halde olacak Gaziantep şehir merkezi için. Ayrıca şehir merkezinde daha önce bulunan konvaksiyonel demir yolu hattımız yüzeyden geçiyordu ve şehri ikiye bölüyordu. Burda da 5,5 kilometrelik tünel yaparak hem hızlı treni hem de Gaziray'ın yer altına alarak 5,5 kilometrelik de bir yaşam alanı oluşturduk.Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin de düzenlemeleriyle rekrasyon alanlarıyla bir yaşam alanı olarak Gazianteplilere hizmet verecek."

"Gaziantep'in yükünü sırtlayacak çok önemli bir proje"

Bir kısmı yerin altında bir kısmı da yerin üstünde olan Gaziray'ın kentin yükünü sırtlayacak çok önemli bir proje olduğunu aktaran Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buna metro kalitesinde Gaziray diyebiliriz. Bulunduğumuz istasyon merkez istasyonu. Burası hem hızlı tren hem Gaziray hem de şehir içiyle bağlantısını sağlayacak entegrasyon merkezi olacak. Hem mimarisiyle hem ferah alanlarıyla üst geçit, alt geçit hizmet alanlarıyla birlikte uzun yıllar Gaziantep'in yükünü sırtlayacak çok önemli bir proje bu."

"Hem sanayicinin hem vatandaşın işine yarayacak, trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracak"

Gaziantep'in ulaşım sorununu çözecek Gaziray ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hem sanayicinin hem vatandaşın işine yarayacak. Çünkü trafikte geçen kayıp zamanlar kaybolacak. Sonucunda hem çalışan kendisini iş yerinde daha zinde hissedip hem daha faydalı olacak. Hem de eve dönüşte ailesine, sevdiklerine daha çok vakit kazandıracak. Ayrıca şehir içinde yaşanan trafik sıkışıklığına da önemli ölçüde katkıda bulunacak, trafik sıkışıklığını da ortadan kaldıracak."