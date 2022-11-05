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'TÜRKSOY, kısa sürede uluslararası camiada saygın bir konum kazanmıştır'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "TÜRKSOY, kısa sürede Türk dünyasında ve uluslararası camiada saygın bir konum kazanmıştır. Bu konumuyla da kültür ve sanat alanlarında değerlerimizin, varlıklarımızın ve dilimizin yüceltilmesi için Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü haline gelmiştir"- "Coğrafyamızın jeopolitik konumu göz önüne alındığında TÜRKSOY'a bundan sonraki dönemde de önemli görevler düştüğü ve düşeceği açıktır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2022 13:30, Son Güncelleme : 05 Kasım 2022 13:11
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'TÜRKSOY, kısa sürede uluslararası camiada saygın bir konum kazanmıştır'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) kısa sürede Türk dünyasında ve uluslararası camiada saygın bir konum kazandığını belirterek, "Bu konumuyla da kültür ve sanat alanlarında değerlerimizin, varlıklarımızın ve dilimizin yüceltilmesi için Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü haline gelmiştir." dedi.

TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 39. Dönem Toplantısı, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

Bakan Ersoy, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, TÜRKSOY'un, toplumları ortak bir çatı altında buluşturan, geçmişin güçlü bağlarını bugüne ve geleceğe taşıyan kültür olgusunun temelleri üzerine kurulduğunu söyledi.

Teşkilatın, ortak kültür ve sanat zenginliği ile Türk dünyasını kucaklamak, halklar arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek ve aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin sanat eserlerini, sanatçılarını, kültür adamlarını diğer ülkelerde tanıtmak misyonunu yerine getirme gayreti içinde olduğunu anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Ayrıca kültürümüzün sevgi, anlayış ve hoşgörü ilkelerine dayandığının bilinci içinde Türk kültürünün uluslararası düzeyde tanınması ve yaygınlaştırılması için çalışmaktadır. Kültürel dezenformasyon ve çarpıtmalarla mücadele ederek uygarlığa, dünya barışına ve insan haklarına katkıda bulunmaktadır. Böylesi önemli bir görevi icra eden TÜRKSOY, kısa sürede Türk dünyasında ve uluslararası camiada saygın bir konum kazanmıştır. Bu konumuyla da kültür ve sanat alanlarında değerlerimizin, varlıklarımızın ve dilimizin yüceltilmesi için Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü haline gelmiştir. Coğrafyamızın jeopolitik konumu göz önüne alındığında TÜRKSOY'a bundan sonraki dönemde de önemli görevler düştüğü ve düşeceği açıktır. Her birini başarıyla ifa edeceğinden ise şüphemiz yoktur. Bugünkü birlikteliğimiz vesilesiyle, gelecek dönemlerde mevzuat üzerinde yapılması beklenen düzenlemelere Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da burada belirtmek isterim."

- "Uluslararası Türk Dili Günü" için 15 Aralık üzerinde mutabakat sağlandı

Ersoy, geniş bir coğrafyada farklı lehçeleri konuşulan Türk dilleri adına UNESCO nezdinde uluslararası gün ilan edilmesi için TÜRKSOY üyesi ülkelerin UNESCO Milli Komisyonları tarafından özverili çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Türk tarihinin eşsiz yazılı kaynakları olan Orhun Kitabeleri'nin dilbilimci William Thomsen tarafından çözülüşünün ilan edildiği 15 Aralık günü üzerinde mutabakat sağlandığını aktaran Ersoy, "Söz konusu günün UNESCO nezdinde kabulünün Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 yılında ilan edilmesini umuyoruz. O zamana kadar ülkelerimizin UNESCO Milli Komisyonları arasındaki işbirliği ve eşgüdümün de güçlenerek artacağına, çok uluslu ortak çalışmalarımızın çoğalacağına ve 'Uluslararası Türk Dili Günü' ilanı sonrasında düzenlenecek etkinliklerde iş birliğimizin sürdürüleceğine olan inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, dünyanın en kapsamlı sanat etkinliklerinden olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde gelecek sene de Türk dünyasından sanat gruplarıyla bir araya geleceklerini bildirdi.

İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya'da bu yıl 7 festival kapsamında 20 binden fazla sanatçının 362 mekanda gerçekleştirdiği 4 bini aşkın etkinliğe 33 milyon kişinin katıldığını ifade eden Ersoy, bu şehirlere 2023'te İzmir, Adana, Gaziantep, Trabzon ve Erzurum'u ekleyerek etkinliklerin 10 ile yayılacağı bilgisini verdi.

- "Türk Dünyası Kültür Başkenti projesi bu yıl da hedefine ulaşmıştır"

Ersoy, TÜRKSOY'un "Türk Dünyası Kültür Başkenti" uygulamasıyla, kentlerin kültürel bir marka değeri kazanmasının sağlandığına işaret ederek, bu kapsamda 2013 yılında Eskişehir'de, 2018'de Kastamonu'da ev sahipliğini yaptıkları Türk halkları kültür şöleninin sonuncusunu Bursa'da bir kez daha gururla hayata geçirdiklerini belirtti.

Dünyanın dört bir yanından sanatçı, akademisyen ve entelektüellerin kültürel etkileşim ve tecrübe paylaşımında bulunduklarını anlatan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Memnuniyetle ifade ediyorum ki yerel yönetimlerimizin ve Bakanlığımızın işbirliği ve siz değerli kardeşlerimizin katılımı ile Türk Dünyası Kültür Başkenti projesi bu yıl da hedefine ulaşmıştır. Medeniyetler şehri ve Osmanlı'nın başkenti Bursa, layıkıyla taşıdığı 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' sancağını 2023 yılında, Azerbaycan kültür ve sanatının en önemli merkezlerinden Şuşa şehrine devredecektir. Şuşa zengin tarihiyle, Azerbaycan halkının geleneklerinin sembolü niteliğindedir. Türk dünyasının işgalden kurtarılan bu kadim kültür beşiği yeniden diriltilecek ve dünyayı kendine hayran bırakacaktır.

KAPAT [X]

Bu yıl Daimi Konsey Toplantımız ile eş zamanlı gerçekleştirilen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'yle de sanat alanındaki kardeşliğimizi perçinlediğimize inanıyorum. Türk milletinin özünü oluşturan insani ve kültürel değerleri, asırlardır dilden gönüllere nakşeden Türk'ün bilge atası Dede Korkut anısına düzenlediğimiz festival sayesinde ortak dil ve gönül coğrafyamızın sinema sanatını, profesyonellerin yanı sıra genç kuşakların da ilgisine sunuyoruz. Türk dünyasının kültürel kodlarını taşıyan eserleri izleyici ile buluşturup müşterek tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerimizi sinema sanatı vasıtasıyla güçlendirmeyi, ayrıca sektörde işbirliği olanaklarının artırılmasını amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl festivale katılan siz değerli dostlarımız ile sinema alanında ortak bir deklarasyona imza atmıştık. Önümüzdeki dönemde de işbirliğimizi somut projelerle hayata geçirmemize imkan verecek ortak yapım anlaşmalarının imzalanması için müzakerelerimizi en kısa sürede sonuca vardırmayı arzuluyoruz."

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de toplantının Türk dünyasında kültür ve sanat hayatına yön verecek önemli kararlara vesile olmasını diledi.

Teşkilatın 30 yıllık geçmişiyle Türk kültürünün gelişimi, aktarılması ve tanıtılmasına doğrudan katkı sunduğunu vurgulayan Raev, "TÜRKSOY halklarımız arasında bir altın köprüdür. Sorumluluğumuzu yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

Toplantının açılış programına, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov, Kırgızistan Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Altynbek Maksutov, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamuradov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı Kültür Komitesi Başkanı Roza Karibzhanova, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Uluslararası Türk Akademisi Başkan Vekili Fuzuli Mecidli, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile TÜRKSOY üyesi ülkelerin heyetleri katıldı.

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