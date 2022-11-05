Kılıçdaroğlu, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'i andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 16. yılında eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'i andı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Kasım 2022 15:15, Son Güncelleme : 05 Kasım 2022 13:23
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşamını sevgi ve hoşgörüyle özdeşleştirmiş değerli siyaset ve devlet adamı, 'Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen.' diyen, Kıbrıs'ın fatihi, Türkiye'nin Karaoğlan'ı, Genel Başkanım Bülent Ecevit'i aramızdan ayrılışının 16. yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız