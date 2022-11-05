Hemşirelerden 'Söz Hemşirelerde' mitingi

THD Başkanı Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş, Anıtpark'taki mitingde bir araya gelen hemşireler adına yaptığı konuşmada, hemşirelerin insanca koşullar altında yaşamak istemediğini ifade etti.

Özbaş, yoksulluk sınırının 24 bin 185 lira olduğunu, hemşire maaşlarının ise 12-13 bin lirayı geçmediğini savunarak, maaşlarının yoksulluk sınırına bile ulaşmadığını söyledi.

Hemşire emeklilerinin asgari ücretin altında maaşlarla kendilerini geçindirmek zorunda kaldığını aktaran Özbaş, şöyle konuştu:

'Bu ülkenin hemşireleri olarak, hastanelerden, aile sağlığı merkezlerinden, toplum sağlığı merkezlerinden, üniversitelerden, sesleniyoruz. Bu seslenişi toplumun sağlığını korumak için yapıyoruz. Meslek kimliğimizi, emeğimizi korumak için yaşam hakkımızı korumak için hastamızın yaşam hakkını korumak için halkımıza hak ettiği hemşirelik bakımını sunabilmek için insanca yaşamak için yaşatmak için halkımızın sağlığı, mesleğimizin geleceği için sesleniyoruz. 'Önce toplum, önce sağlık, önce hasta' diyoruz.'

Özbaş, sağlık hizmetlerinde hemşirelerin emeğinin görülmediğini ileri sürerek, "Ağır çalışma koşulları altında, iş yerinde baskı altında eziliyoruz." dedi.

Özbaş, şöyle devam etti:

'Emekliliğe yansımayan dört parça maaşla süresiz sözleşmeli kadrolarla görev tanımımız dışında çalıştırılma baskısıyla geçici görevlendirmelerle her gün başka kliniğe yapılan sözlü görevlendirmelerle verilmeyen idari izinlerle ödenmeyen icap nöbetleriyle eziliyoruz.'

'Meslek unvanımız, çalışma alanlarımızın diğer çalışanlara dağıtılarak mesleğimizle bizimle toplumumuzun sağlığı ile ilgili kararlarda yok sayılarak ayrıştırılıyoruz" ifadelerini kullanan Özbaş, insanca yaşamak istediklerini söyledi.