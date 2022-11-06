Pençe-Şimşek bölgesinde 2 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilakı sonucu Uzman Çavuş Halil Yıldız ve sözleşmeli er Fırat Güner şehit oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2022 07:30, Son Güncelleme : 06 Kasım 2022 08:38
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu piyade uzman çavuş Halil Yıldız ve sözleşmeli er Fırat Güner'in şehit olduğunu bildirdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız