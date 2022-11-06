Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Amasya'nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsü ile iş makinesi taşıyan tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2022 09:04, Son Güncelleme : 06 Kasım 2022 09:04
Taşova istikametinden Samsun yönüne giden Mavi Tur'a ait yolcu otobüsü, Çambükü mevkisinde, iş makinesi taşıyan tırla çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız