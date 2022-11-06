Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

KPSS Ortaöğretim başladı
KPSS Ortaöğretim başladı
TBMM hareketli bir haftaya daha giriyor
TBMM hareketli bir haftaya daha giriyor
Çiftçinin arazisinden lüks plazalar boy verdi
Çiftçinin arazisinden lüks plazalar boy verdi
'Efsane' indirimler mercek altında: Aldatan firmalara ağır ceza verilebilecek
'Efsane' indirimler mercek altında: Aldatan firmalara ağır ceza verilebilecek
İşte sosyal konutta ilk kuraların çekileceği iller ve kura takvimi
İşte sosyal konutta ilk kuraların çekileceği iller ve kura takvimi
Meteoroloji uyardı: Bu illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu tepkisi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu tepkisi
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek
Yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek
Sosyal Konut projesinde kura tarihi belli oldu
Sosyal Konut projesinde kura tarihi belli oldu
Türkiye'de eğitime katılım oranı OECD ortalamasının üzerinde
Türkiye'de eğitime katılım oranı OECD ortalamasının üzerinde
Erdoğan: Türk siyasetine açtığımız temiz sayfayı reformlarla doldurduk
Erdoğan: Türk siyasetine açtığımız temiz sayfayı reformlarla doldurduk
Katılım Bankaları Togg için uygun maliyetli finansman desteğine hazır
Katılım Bankaları Togg için uygun maliyetli finansman desteğine hazır
AK Parti'den EYT ve sözleşmelilere kadro açıklaması
AK Parti'den EYT ve sözleşmelilere kadro açıklaması
MEB,'Uzman öğretmenlikte muhatap YÖK' dedi
MEB,'Uzman öğretmenlikte muhatap YÖK' dedi
KİT'lerin 2023 yılı personel alım usulleri belirlendi
KİT'lerin 2023 yılı personel alım usulleri belirlendi
Bitlislilerden çağrı: Sahipsiz köpekler toplatılsın
Bitlislilerden çağrı: Sahipsiz köpekler toplatılsın
Mülakat sistemi gözden geçirilecek
Mülakat sistemi gözden geçirilecek
Yerli parça üreticisi Togg için sırada
Yerli parça üreticisi Togg için sırada
Meteoroloji'den 'sis ve pus hadisesi' uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den 'sis ve pus hadisesi' uyarısı - Haritalı
5 Kasım 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
5 Kasım 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Maden faciasında dikkat çeken ifadeler: Sadece oturdum, maaşımı aldım
Maden faciasında dikkat çeken ifadeler: Sadece oturdum, maaşımı aldım
TOGG, akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı
TOGG, akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı
SPK'dan 22 isme borsalarda işlem yasağı
SPK'dan 22 isme borsalarda işlem yasağı
Bu araca dikkat! Hız radarı değil emisyon radarı
Bu araca dikkat! Hız radarı değil emisyon radarı
Bakan Koca: TUS'ta yerleşme oranı yüzde 99
Bakan Koca: TUS'ta yerleşme oranı yüzde 99
4 ilde 'borsadan yüksek kazanç vaadiyle' dolandırıcılık operasyonu
4 ilde 'borsadan yüksek kazanç vaadiyle' dolandırıcılık operasyonu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli vefat etti
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli vefat etti
Bakan Dönmez: Enerji fiyatlarının yüzde 75'ini sübvanse ediyoruz
Bakan Dönmez: Enerji fiyatlarının yüzde 75'ini sübvanse ediyoruz
Sağlık ocağında doktor ve hemşirelere saldıran zanlı tutuklandı
Sağlık ocağında doktor ve hemşirelere saldıran zanlı tutuklandı
Ana sayfaHaberler Terör

Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2022 10:23, Son Güncelleme : 06 Kasım 2022 10:24
Yazdır
Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
İçişleri: Ekim'de 94 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri: Ekim'de 94 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Yalova'da DEAŞ operasyonunda patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
Yalova'da DEAŞ operasyonunda patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Bu Habere Tepkiniz

Memur ve emekliye refah payı geliyor

Memur ve emekliye refah payı geliyor

Emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışma başlatan hükümet, yüzde 5 ila 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. En düşük emekli maaşı da yükselecek. Öte yandan asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor. Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.
MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçmiş yıllardaki bütçe komisyonundaki geleneğin aksine hiçbir soruya yanıt vermedi. Yanı verilmeyen sorular arasında 'Bu yıl kaç bin öğretmen atanacak?' sorusu da yer alıyor
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 05.09.2022 tarih ve 56682234 sayılı yazılarıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan mesleki eğitim merkezi programının uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda 7 soruyu ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 07.10.2022 tarih ve 60278409 sayılı görüş yazısı ile bir soruyu cevaplandırdı.
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 4 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Ekim ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,54 artarken yıllık bazda yüzde 85,51 oldu
Evde ve hastanede eğitim, uzaktan canlı ders olarak yapılabilir mi?

Evde ve hastanede eğitim, uzaktan canlı ders olarak yapılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı evde ve hastanede eğitimin uzaktan canlı ders olarak yapılıp yapılamayacağı konusunda açıklama yaptı.
MEB'den çok önemli norm kadro güncelleme duyurusu

MEB'den çok önemli norm kadro güncelleme duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı Ekim ayında girişleri yapılan norm kadroları onayladığını duyurdu. Aynı zamanda 31.10.2022- 02.11.2022 tarihleri arasında hatalı yapılan veya düzeltilmek istenen norm kadrolar için tekrardan güncelleme yapılabileceğini ilgilere bildirdi.
Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunlarına başvuru şansı verilmeli

Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunlarına başvuru şansı verilmeli

Ankara Üniversitesi tarafından Acil Durum ve Afet Yönetimi programında ilan edilen kadroya ilgili alan mezunları başvuramıyor!
Başka Üniversitede doktora yapmak araştırma görevlisi için ilişik kesme sonucu doğurur mu?

Başka Üniversitede doktora yapmak araştırma görevlisi için ilişik kesme sonucu doğurur mu?

Danıştay Sekizinci Dairesi, 50-d statüsünde görev yapmakta olan araştırma görevlisinin başka bir üniversitede doktora yapmasının önünde yasal engel olmadığı gerekçesiyle ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı buldu.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
İzmir'deki deprem anı kameralarda

İzmir'deki deprem anı kameralarda

İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
MEB, Zam ve Tazminat Cetvellerini yayımladı

MEB, Zam ve Tazminat Cetvellerini yayımladı

İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük Ve Mali Sorumluluk Zamları, Özel Hizmet Tazminatı Ve Diğer Tazminatları İçeren Zam ve Tazminat Cetvelleri
Eksik dişlerin zararlarına dikkat!

Eksik dişlerin zararlarına dikkat!

"Çektim bitti diye" düşündüren eksik dişlerin zararı ise bir hayli dikkat çekiyor. Peki, eksik dişlerin olması ağızda ne gibi zararlara yol açar?