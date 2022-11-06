KPSS Ortaöğretim başladı
81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 208 sınav merkezinde uygulanan sınavda, adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre veriliyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2022 10:25, Son Güncelleme : 06 Kasım 2022 10:25
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ortaöğretim başladı.
KPSS Ortaöğretim, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 1 milyon 180 bin 345 adayın katılımıyla düzenleniyor.
Bu yıl ilk defa 20 ilçede KPSS Ortaöğretim gerçekleştiriliyor. 208 sınav merkezinde, 3 bin 460 bina ve 59 bin 770 salonda uygulanan sınavda, emniyet görevlisi dahil 168 bin 656 sınav görevlisi yer alıyor.
Sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız