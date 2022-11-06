Polis arkadaşının evinin balkonundan düşen Sedefnur'un evinde mahkeme kurulacak
Kocaeli'de, Sedefnur Çağlar'ın (23), polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Ata ile gittiği 7'nci kattaki evin balkonundan düşüp yaralandığı olayda mahkeme heyeti, sağlık problemleri nedeniyle duruşma salonun gelemeyen Sedefnur'un ailesinin avukatlarının 'naip hakim' atanması talebini kabul etti. Atanacak naip hakim, uzman psikolog ve her iki tarafın avukatlarından oluşacak bir heyet, Sedefnur'un ifadesini almak için Sivas'ta bulunan evine gidecek.
Olay, 9 Ocak'ta Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir sitede
meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur
Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile birlikte, polis memuru
O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti.
Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol aldığı iddia edilen Sedefnur
Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Sedefnur,
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavisinin ardından
servise alındı.
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Hakkında
idari soruşturma da başlatılıp açığa alınan polis memuru Ahmet Ata, 'kasten
öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi. Evin sahibi
polis memuru O.Ç. idari soruşturma nedeniyle açığa alınıp savcılıktaki ifadesinin
ardından serbest bırakıldı.
Olay anında evde bulunan O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş. ise emniyetteki ifadesinin
ardından serbest kaldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Sedefnur, ailesinin isteği
doğrultusunda ambulansla memleketi Sivas'a götürüldü.
Olayın ardından Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması
20 Ekim'de Kocaeli Adliyesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Ahmet Ata, olayın yaşandığı
evin sahibi polis memuru O.Ç. ve O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş. salonda hazır bulunurken,
yürüme engeli bulunan Sedefnur Çağlar ise sağlık problemleri nedeniyle duruşmaya
katılamadı.
İFADESİNİN ALINABİLMESİ İÇİN 'NAİP HAKİM' ATANACAK?
Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Ahmet Ata, O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş.'nin ifadeleri alındı. Sedefnur'un ifadesinin alınamaması üzerine, ailenin avukatları mahkeme heyetine davanın daha sağlıklı ilerleyebilmesi için 'naip hakim' atanması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti talebi kabul etti.
Bunun üzerine atanacak olan bir naip hakim, uzman psikolog ve her iki tarafın
avukatlarının da bulunduğu bir heyet, ikinci duruşma öncesinde belirlenen bir
tarihte Sedefnur'un yaşadığı Sivas'taki eve giderek ifadesini alacak. Dava,
Sedefnur'un ifadesinin eklenmesinin ardından 19 Ocak tarihinde olan ikinci duruşmayla
devam edecek.