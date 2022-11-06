ORC'den yeni anket: İki ittifak arasında 4 puan fark var
ORC Araştırma 01-04 Kasım 2022 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Kasım 2022 12:25, Son Güncelleme : 06 Kasım 2022 12:27
ORC Araştırma 01-04 Kasım 2022 tarihleri arasında 41 ilde 3420 kişiye 'Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?' diye sordu.
İşte ORC Araştırma'nın anketinin sonuçları;
"BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA" KASIM 2022
.AK PARTİ %30,4
.CHP %24,0
.İYİ PARTİ %17,6
.HDP %7,2
.MHP %6,5
.GP %2,6
.DEVA %2,5
.TDP %2,1
.BTP %1,9
Cumhur İttifakı %36,9
Millet İttifakı %41,6
Araştırma 01 - 04 Kasım tarihlerinde, 41 ilde 3420 kişi ile yüzyüze yapılmıştır.