Armutlu Kaymakamı Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu
Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Kılıç, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2022 12:36, Son Güncelleme : 06 Kasım 2022 14:00
Sabah saatlerinde evinde silahla yaralı halde bulunan Kılıç (45), ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede ameliyata alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polisin intihar girişimi üzerinde durduğu, olayda kullanılan tabancanın kaymakamın evinde bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız