İki il için kuvvetli yağış uyarısı
Adana ve Hatay için yarın sabahtan itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2022 13:37, Son Güncelleme : 06 Kasım 2022 13:36
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın güneyi ile Hatay'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız