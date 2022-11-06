Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak.



Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor. Bu kapsamda enflasyonla mücadele ilk sırada yer alacak. Enflasyonla mücadalede alınan tedbirlerin sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

İşçi, memur ve emekliler için yılbaşında yapılacak zamma ilaveten verilmesi planlanan refah payının da gündeme alınacağı tahmin ediliyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ise başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifi için muhalefet ile yaptığı görüşmeler hakkında sunum yapması bekleniyor.

Terörle mücadele de gündemdeki bir diğer başlık olacak. Rusya-Ukrayna savaşı ile tahıl koridorunun işleyişi masada olması muhtemel başlıklar arasında.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.