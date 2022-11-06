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Bakan Soylu: İnşallah 40 köy çok yakın bir zamanda açılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Burada yeni bir adım olarak söylüyorum, 47 köyümüz kapalıydı. 22'si Gabar Dağı'nda olmak üzere toplam 40 köyün açılışına karar verdik. İnşallah 40 köy çok yakın bir zamanda açılacak, oralar hemşehrilerimizle, köylülerimizle buluşmuş olacak. Kalan 7'si için de hazırlıklar yapılıyor, en kısa sürede açılacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2022 14:03, Son Güncelleme : 06 Kasım 2022 14:14
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Bakan Soylu: İnşallah 40 köy çok yakın bir zamanda açılacak

Şırnak'taki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim Semineri Kapanış Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Soylu, Bakanlığın jandarmadan sahil güvenliğe, emniyetten güvenlik korucularına, valiliklerden kaymakamlıklara kadar ülkenin kamu düzeni ve kamu güvenliğini sağlayabilmek için 24 saat görev yaptığını belirterek, bu mesainin tahkim edilmesi gerektiğini söyledi.

- "Bakanlık olarak eğitim için kolları sıvamış durumdayız"

Bazı tehlikelere karşı topluma bilgilendirme yapılması, hizmet içi eğitimler gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Soylu, güvenlik güçlerinin yanı sıra bu yıl sadece 5 milyonu aşkın çocuğa Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca "Siberay" eğitimi verdiklerini bildirdi.

Uyuşturucuyla mücadelede bu sene tüm birimlerin 5 milyonu aşkın gence eğitim verdiğini, yaklaşık 1 milyon 200 bin anneye "En iyi narkotik anne" eğitimi verildiğini dile getiren Soylu, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet ile ilgili de verilen eğitimlerle bilgilendirdikleri kişi sayısının 5 milyonu aştığını belirtti.

Soylu, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, "Kadına El Kalkamaz" sloganıyla yürütülen eğitimlerin sürdüğünü ifade etti.

Trafikle ilgili de bu sene milyonlarca çocuk ve gence okullarda eğitim verildiğini, 56 milyon insana afet eğitimiyle ulaşıldığını aktaran Soylu, "Bu sene 'Afet Tatbikat Yılı'. Yaklaşık 66 bin 200 tatbikatı bu yıl yaptık. Geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı ile yine önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile ortak tatbikat yapacağız. Ayın 12'sinde ülke genelinde bir Türkiye tatbikatı ortaya koymaya çalışacağız. Bakanlık olarak eğitim için kolları sıvamış durumdayız. Geçen gün kaymakamlarımızla birlikte yeni bir eğitime başladık. 600 kaymakam." diye konuştu.

- "'PKK'nın partisi' diyoruz alınmıyorlar, utanmıyorlar, itiraz da etmiyorlar"

Tüm bu eğitimlere katkı sunan herkese teşekkür eden Soylu, tüm bu çalışmaları yürütürken aynı zamanda izleme ve değerlendirme sistemlerinin de olduğunu vurguladı.

"1845 güvenlik korucusu şehidimiz var dedik. 57 bin 584 güvenlik korucumuz, 17 bin 600 gönüllü korucumuz, gönüllülerle birlikte toplam 1038 kadın korucumuz var" diyen Soylu terör nedeniyle yaşanılan acılara, mağduriyetlere değindi.

"Güvenlik sağlanamadığı için yerleşime kapanan köyler, akrabaları köy meydanında PKK tarafından katledilen anneler, hayvancılığa kapanan yaylalar, belediyeye gidersin PKK orada, çocuğunu gece gelir kapına dayanır, zorla alır, esnaflık yaparsın haraç alır, çiftçilik yaparsın haraç alır, festival var gidersin oradalar, çocuğunu ya kandırırlar ya kaçırırlar, dağa götürürler, gece sokağa çıkılmaz, gündüz rahat gezilmez, özgürce oy veremezsin, evlere tehdit gider, devlet havalimanı yapar kullanma diye tehdit edilirsin, ateş ederler, bomba atarlar, musluğundan su akmaz çünkü belediye PKK'nın elinde. Paralar PKK'ya gider senin suyun, yolun kimsenin umurunda olmaz. Yokluklar ve kayıplar üzerine kurulmuş bir hayat sürersin." ifadesini kullanan Soylu, bu nedenle gençlerin ya göç ettiğini ya dağda heder olduğunu belirtti.

Soylu, anne ve babaların çocuklarını kurtarmak için batıya göç etmesi nedeniyle bin yıllık köylerin, kasabaların, yaylaların boş kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Kültürümüzü unutturmaya, medeniyetimizi başkalaştırmaya çalışanlara müsaade etmemeliyiz. Nasıl ki teröre müsaade etmiyorsak. Şehirlerimiz, köylerimiz yıllarca PKK'nın katliamları ile anıldı. Peçenek köyü, Pınarcık, Karageçit köyü, Eruh, Susa, Başbağlar katliamları. Bütün bu acıları, sıkıntıları hep birlikte yaşadık. Yıllarca omuzlarımızda şehit cenazesi taşıdık. Bunların hiçbirisi sayılarla anlatılmaz. Bunların hiçbirisini Brüksel'de, Paris'te, PKK'nın toplantılarında anlatmazlar. Bunların hiçbirisini PKK'nın partisi anlatmaz. Onların ortakları anlatmaz. Bakın yıllardır 'PKK'nın partisi' diyoruz alınmıyorlar, utanmıyorlar, itiraz da etmiyorlar. 'Hayır öyle değiliz' demiyorlar. Bilakis her platformda savunuyorlar. Yıllarca bu acıları yaşattılar. Hala utanmadan Diyarbakır, Şırnak, Cizre sokaklarında geziyorlar. Hala utanmadan PKK elebaşına özgürlük istiyorlar. Hala utanmadan PKK için eleman istiyorlar. Çocukların dağa gitmesine aracılık ediyorlar. Ankara'da güya siyaset yapıyorlar, Meclis'te el kaldırıyorlar. Ve bu katliamların, bu yaşananların biri için bile milletten, tarihten de özer dilemiyorlar. Siyasette yüzsüzlük ve utanmazlık abideleri."

- "Bugün Doğu ve Güneydoğu'da kardeşlik çiçekleri açıyor"

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Bakan Soylu dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinde festival düzenlendiğini dile getirerek, HDP ve PKK'nın "gitmeyin" çağrısı yaptığını, buna rağmen 10 binlerce gencin, insanın festivale koşarak gittiğini söyledi.

"Milleti korkutarak, ürküterek, hizaya çekmeye çalıştığınız günler geçti. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da Allah'a şükürler olsun özgürlük, kardeşlik çiçekleri açıyor. Açmaya da devam edecekler" diyen Soylu, terörle mücadeleye katkı sunan güvenlik korucularına teşekkür etti.

Soylu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadeledeki en başarılı adımının koruculuk müessesesi olduğuna işaret ederek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Bölgede artık başka bir iklimin yaşandığına dikkati çeken Soylu, "Türkiye bugün bu bölgeye bambaşka bir iklimi yaşatmakta. Burada yeni bir adım olarak söylüyorum, 47 köyümüz kapalıydı. 22'si Gabar Dağı'nda olmak üzere toplam 40 köyün açılışına karar verdik. İnşallah 40 köy çok yakın bir zamanda açılacak, oralar hemşehrilerimizle, köylülerimizle buluşmuş olacak. Kalan 7'si için de hazırlıklar yapılıyor, en kısa sürede açılacak." açıklamasında bulundu.

- "Eskiden terör örgütüne yıllık katılım 5 binli sayılarla ifade ediliyordu, bugün 100'ün altına düştü"

Şırnak'ta daha önce yaylalara çıkılamadığını hatırlatan Soylu, yaylalara yollar yaptıklarını, 2023 yılına kadar yolu yapılmayan yaylanın kalmayacağını bildirdi.

Artık Diyarbakır'da "Kültür Yolu Festivali", Tunceli'de "Rafting Yarışları", Şırnak'ta "Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası" yapıldığını anımsatan Soylu, terörün herkese çok zarar verdiğini ama buna tahammül etmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Bölgenin artık kültür, sanat, spor etkinliklerine ev sahipliği yaptığına işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şırnak Üniversitesinde 2014'te 3 bin 327 öğrenci ve 32 bölüm vardı. Bugün 5 bin 620 öğrenci ve 72 bölüm var. Şırnak'ta tıp fakültesi kazanan öğrenci sayısı 2014 yılında 8, 2017 yılında sadece 4, 2021 yılında 93, 2022 yılında 85 oldu. 15 Temmuz'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile terörle mücadele stratejimizi değiştirdikten sonra tehlikeyi olduğu yerde yok etme kesintisiz operasyon stratejisine geçtikten sonra terörün yanında terörizmle de yani teröre sebep olan, kaynaklık eden, destek veren unsurlarla da mücadele etmeye başladıktan sonra bu bölgede her şey değişti. Eskiden terör örgütüne yıllık katılım 5 binli sayılarla ifade ediliyordu, bugün 100'ün altına düştü. Adım adım sıfıra doğru ilerliyoruz. Geçen yıl 51 idi, bu yıl bugün itibarıyla 43. Az kalsın 44 olacaktı, neyse ki bir kız çocuğunu HDP'li bir yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladık. Anneleri, babaları da HDP binasına gittiler, onu kaçıran HDP'li yöneticileri orada darbettiler. Ellerine sağlık, iyi de yaptılar. Hani bir keresinde bir oh çekmiştim ya paralar PKK'ya gitmiyor diye şimdi bir oh daha çekiyorum gençler PKK'ya gitmiyor diye. Öğretmen, doktor, eczacı, hemşire olmaya gidiyorlar. Ve bu ülkenin yarınlarına katkı koymaya gidiyorlar, festivallere gidiyorlar, dinini, inancını öğrenmeye gidiyorlar."

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