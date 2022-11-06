Pençe-Şimşek şehitlerine veda
Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın (24), cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in (23) cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi
Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine getirilen Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın cenazesi, önce temmuz ayında evlendiği Kübra Nur Yıldız'ın oturduğu eve, ardından da babası Duran Yıldız'ın evine götürülüp helallik alındı. 3 yıllık uzman çavuş olan Yıldız'ın cenazesi daha sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Ulu Cami önüne götürüldü.
'SARI KOMUTANIM YAKTIN BENİ'
3' ü kız, 4 çocuk babası Duran Yıldız, şehit oğlunun tabutuna sarılarak ''Sarı
komutanım, yaktın beni'' diyerek gözyaşı döktü. Törene Konya Valisi Vahdettin
Özkan, protokol üyeleri, askeri erkan, babası Duran Yıldız, annesi Meryem Akyol,
eşi Kübra Nur Yıldız, kardeşleri, yakanları ve binlerce kişi katıldı.
Şehit Yıldız'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
PENÇE-ŞİMŞEK ŞEHİDİ GÜNER, HATAY'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in (23) cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in cenazesi, Şırnak'taki askeri törenin ardından Hatay'a getirildi. Şehit Güner için ikindi vakti Kıyıgören Mahallesi'ndeki pazar yerinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene; ailesi, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, milletvekilleri, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehidin annesi Nezahat Güner, Türk bayrağına sarılı tabutunu öpüp ağladı. Güner'in cenazesi, kılınan namazının ardından top arabasıyla götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.