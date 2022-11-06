Adana'da poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Adana'da, tren yolu kenarına bırakılmış poşette yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2022 20:19, Son Güncelleme : 06 Kasım 2022 20:20
Adana'da, tren yolu kenarına bırakılmış poşette yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Ray Sokak'ta vatandaşlar, tren yolu kenarına atılmış poşette yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından bebek cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız