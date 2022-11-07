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7 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları

7 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2022 00:01, Son Güncelleme : 07 Kasım 2022 00:02
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7 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2000 Köy Yaşam Merkezi Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uluslararası Turunçgil Kongresi'ne katılacak.

(Mersin/09.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber Kanalı tarafından düzenlenen 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiltere'de Dünya Turizm Fuarı'na (World Travel Market 2022) katılacak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov'la ayrı ayrı görüşecek.

KAPAT [X]

(Londra)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Adalet Bakanlığı Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Bireysel Başvurularda İnceleme Usulleri" konulu panele katılacak.

(Yozgat/14.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor ve Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00/Hatay/20.00)

2- UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme turu play-off kuraları İsviçre'de çekilecek. Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli olacak.

(Nyon/13.00/14.00/15.00)

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası Çankaya Üniversitesi-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/18.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasına tek maçla devam edilecek.

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