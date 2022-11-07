7 doğalgaz hattı ile Avrupa'nın vanası elimizde

Karadeniz'de bulduğu 540 milyar metreküp doğalgaz ile kendi arz güvenliğini pekiştiren Türkiye, bölgede bir gaz merkezi oluşturarak küresel anlamda da elini güçlendirmek için hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu yıl sonuna kadar yol haritamızı netleştireceğiz.

Niyetimiz hem kaynak ülkeleri hem de bu doğalgaza talip olan ülkeleri, bir masa etrafında toplayarak buradaki stratejiyi netleştirmek" diyerek yeni adımların mesajını verirken, topraklarında 7 ayrı doğalgaz hattı, Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri (FSRU), doğalgaz depoları ve gaz borsası bulunan Türkiye'nin 'gaz merkezi' için altyapısı hazır.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ