GAP'a 1 yılda 32 milyar TL yatırım

Türkiye'nin en önemli kalkınma projelerinden Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), sulamadan sanayiye, tarımdan turizme, enerjiden sosyal projelere kadar birçok alandaki yatırımlarıyla bölgeyi 33 yıldır kalkındırıyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) verilerine göre, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın yer aldığı 9 ili kapsayan GAP'a son 33 yılda 235 milyar lirayı aşan kaynak aktarıldı. Enerjide 92, sulamada ise yüzde 58 hedef gerçekleşti. Bölgede 2000 yılında 503 milyon dolar olan ihracat, 25 kattan fazla artarak 13 milyar doların üzerine çıktı. Bölgeye 2002'de 155 teşvik belgesi verilirken desteklerin de etkisiyle geçen yıl verilen belge sayısı 2.300'ü aştı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, 2023'te 53 alt projeyi destekleyeceklerini belirterek "GAP bölgesinde enerji alanında yapılan yatırımların tümü bugüne kadar elde edilen enerji geliriyle amorti edilmiş durumdadır. Yapılan tüm çalışmaların neticesinde hem ihracatta hem yatırım ortamında önemli iyileşmeler söz konusudur. Şu anda 13 milyar doları aşan bir ihracat rakamına ulaşmış olduk. Geçen yıl sadece 2.300'ü aşkın yatırım teşvik belgesi alındı. Bu belgelere bağlı taahhüt edilen sabit yatırım tutarı 32 milyar lirayı istihdam sayısı da 133 bin kişiyi aştı" açıklamasını yaptı.