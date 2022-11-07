Ticari kredi faizi 13,3 puan düştü, 150 binde 24 bin TL cepte kaldı
İş dünyasının "Faiz yüzde 30'u aştı, finansmana erişemiyoruz" diye yakındığı kredi faizleri düşüşe geçti. Merkez Bankasının indirim hamlesiyle son 3 ayda ticari kredi faizleri 13,3 puan düştü. Böylelikle yıllık 31,3'ten yüzde 17,9'a kadar indi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Kasım 2022 08:10, Son Güncelleme : 07 Kasım 2022 08:04
Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonuç vermeye başladı. İş dünyası temsilcilerinin, "Faiz yüzde 30'u aştı, finansmana erişemiyoruz" diye yakındığı kredi faizleri, Para Politikası Kurulunun son üç toplantıda yaptığı 3,5 puan indirimin etkisiyle gerileme gösterdi. Bu yıl temmuzda yüzde 30'u aşan kredi faizleri, ekimde yüzde 20'nin altına geriledi. Politika faizi ağustos toplantısında yüzde 14'ten yüzde 13'e, eylülde yüzde 12'ye, ekim toplantısında da yüzde 10,50'e çekildi.
SON 11 AYIN EN DÜŞÜĞÜ
Merkez'in indirim adımlarını bankalar da kredi faizlerine yansıtmaya başladı. TCMB verilerine göre, en fazla düşüş 13,3 puanla ticari kredilerde görüldü.
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