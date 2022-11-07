Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2022 10:18, Son Güncelleme : 07 Kasım 2022 10:13
İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden aile fertlerinin fenalaştıklarını ihbar etmesi üzerine, adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen evdeki M.B, A.B. ve Ş.B, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavileri devam eden aile fertlerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız