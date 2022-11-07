Kaç öğretmen Kariyer Basamakları sınavından muaf tutuldu? Bakan açıkladı

Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için toplam 614 bin 390 öğretmenin başvurduğunu kaydeden Özer, bu öğretmenlerin yüzde 99'unun, yani 606 bin 185'inin eğitimlerini tamamladığını belirtti.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ise 595 bin 598 başvuru yapıldığını bildiren Özer, yüksek lisans ve doktorası bulunanların sınavdan muaf olacağını hatırlattı.

Bakan Özer, "Muaf olan öğretmenlerimizin sayıları belli oldu. Buna göre halihazırda eğitim sistemimizde bulunan 75 bin 506 bin uzman öğretmen sayısı, sınavdan muaf olan 94 bin 606 yeni uzman öğretmenle 170 bin 112'e ulaşacak. Şu anda 89 olan başöğretmen sayısı da sınavdan muaf olan 257 öğretmenle beraber toplam 346'ya çıkacak. İnşallah, sınava girerek uzman ve başöğretmen olmaya hak kazanacak arkadaşlarımızla birlikte bu sayı daha da artacak ve hep birlikte yolumuza çok daha güçlü devam edeceğiz." dedi.

Özer, öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın daha önce planlandığı gibi 19 Kasım'da 81 ildeki sınav merkezlerinde yapılacağını, sınav soru kitapçıklarının da baskı aşamasında olduğunu söyledi.