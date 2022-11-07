Adana'da 8 bin 176 internet sitesine erişim engeli konuldu
Adana'da, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla internet üzerinden farklı suçlar işlendiği tespit edilen 8 bin 176 siteye erişim engeli kararı aldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2022 15:14, Son Güncelleme : 07 Kasım 2022 15:15
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 Eylül-25 Ekim'de internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, dolandırıcılık, yasa dışı bahis, fuhuş, müstehcenlik ve yanıltıcı bilgi yayma gibi suçlar işlendiği belirlenen 8 bin 176 internet sitesine, erişim engeli getirilmesi yönünde karar aldırıldı.
Öte yandan, sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli suçlar işlediği belirlenen 111 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız