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Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı 85 milyonun tamamıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı da müellifi de sahibi de 85 milyonun tamamıdır. Bu program kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla ülkemizin tamamının, milletimizin tüm fertlerinin eseri olacaktır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2022 15:35, Son Güncelleme : 07 Kasım 2022 16:33
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Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı 85 milyonun tamamıdır

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni"ne katıldı.

Buradaki konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelerek heyecanlarını paylaşan muhtarlara şükranlarını sundu.

Kısa süre önce 20 bin muhtarla Ankara'da bir araya geldiklerini anımsatan Erdoğan, "Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğimiz tüm şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bugünün dünyasında ilerlemenin, kalkınmanın, rekabetin ilk göstergelerinden birinin eğitim-öğretimde alınan mesafe olduğuna işaret ederek, eğitim-öğretime her yeni yatırımın kalkınma için sağlam bir temel, bilgi toplumu olma yolunda atılan önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bugün açılışını yaptıkları Köy Yaşam Merkezlerinin, eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik hamlelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, Köy Yaşam Merkezleriyle sadece eğitime yeni bir soluk kazandırmadıklarını, aynı zamanda çocukları yarının Türkiye'sine de hazırladıklarını dile getirdi.

Bu merkezlerde gerçekleştirilecek mesleki ve teknik kurslar ile kültür ve sanat faaliyetlerinin de köylere yeni bir dinamizm katacağını kaydeden Erdoğan, "Eğitim camiamız için büyük bir kazanç olan bu projeye öncülük eden Milli Eğitim Bakanlığımız ile destek veren İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıklarımızı canıgönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Köy Yaşam Merkezlerinde eğitim alan çocuklar ile onları vatana, millete ve ailelerine hayırlı birer insan olarak yetiştiren öğretmenlere muvaffakiyet dileyen Erdoğan, sıradan bir memurluktan öte vatan görevi yürüten öğretmenlerin her birine emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür etti.

- "Türkiye Yüzyılı'nı beraberce hayata geçireceğiz"

Köy Yaşam Merkezlerinin Türkiye'ye, millete, köylerde bu hizmetten faydalanacak vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki sene Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü ile beraber Milli Eğitim Bakanlığımızın da 100'üncü yaşına erişeceğiz. Tarihimizin dönüm noktalarını teşkil eden bu önemli yıl dönümleriyle ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başladık. 2023'ü her bakımdan ülkemiz, milletimiz ve kurumlarımız için yeni bir dönemin mukaddimesine dönüştürmek istiyoruz. Kısa süre önce kamuoyuna açıkladığımız Türkiye Yüzyılı programımız bu hedefimizin adete çatısını kurmaktır. Şimdi sıra Meclisteki ve kabinemizdeki arkadaşlarımızın da yer alacağı kapsamlı bir çalışmayla, 81 vilayetimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı adım adım, tuğla tuğla inşa etmeye gelmiştir.

Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı da müellifi de sahibi de 85 milyonun tamamıdır. Bu program kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla ülkemizin tamamının, milletimizin tüm fertlerinin eseri olacaktır. Dün Avrupa'nın 'hasta adamı' olarak görülen bir milleti nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak, tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen Milli Mücadele'yi nasıl zafere taşıdıysak, önümüze çıkartılan engelleri nasıl birlik ve beraberlik içinde aştıysak, darbelerden terör saldırılarına her türlü badirenin üstünden nasıl alnımızın akıyla geldiysek, Türkiye'yi son 20 yılda nasıl bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiysek, inşallah bugün de milletimizin ve insanlığın tarihinde yeni bir dönemin muştusu olacak Türkiye Yüzyılı'nı beraberce hayata geçireceğiz."

- "Hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz"

Gazete köşelerinden, televizyon ekranlarından veya sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan, insanlara sürekli "yapamazsınız" diyen özgüven fukaralarına prim vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Tarih boyunca kendisine biçilen sayısız kefeni parçalamış bir ecdadın torunları olarak hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz." dedi.

Cumhuriyetin ilk asrından yeni asrına kurulan en önemli köprü olan Türkiye Yüzyılı vizyonuna özellikle muhtarlar ve öğretmenlerin güçlü desteğini beklediklerini dile getiren Erdoğan, geleceğin teminatı gençleri yetiştiren öğretmenlerin omuz vermediği hiçbir mücadelenin zafere ulaşamayacağının altını çizdi.

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Demokrasi piramidinin tabanını oluşturan muhtarların sahip çıkmadığı hiçbir projenin başarılı olamayacağını ifade eden Erdoğan, "Rabb'im her birinizden razı olsun diyor, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına yapacağınız katkılar için şimdiden sizlere kalpten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Artık krizlerden ziyade Türkiye Yüzyılı'ndan bahsetmelerinin gerisinde 20 yıllık demokrasi ve kalkınma reformu olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin bugün bulunduğu yere birilerinin inayetiyle değil, nice sinsi oyunlarla, can yakıcı tuzaklarla dolu zorlu bir yolculuktan sonra ulaştığını söyledi.

- "Bize altın tepside sunulmadı"

"Elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı." diyen Erdoğan, millet ve memleket için hangi başarıya imza attılarsa, hepsi için mücadele ettiklerini, ter döktüklerini, bedel ödediklerini vurguladı.

Yoklukların, ekonomik krizlerin ülkesinden sanayisiyle, ihracatıyla, turizmiyle, tarımıyla ekonomisi göz dolduran bir Türkiye'ye bu şekilde ulaştıklarını belirten Erdoğan, "Vesayetin adeta kol gezdiği bir ülkeyi, demokrasisi parmakla gösterilen bir seviyeye bu şekilde taşıdık." dedi.

Üniversiteden iş hayatına yasakların hüküm sürdüğü bir Türkiye'den hak ve özgürlüklerin her alanda korunduğu bir ülkeye bu şekilde gelindiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"20 yıl önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde Türkiye'yi 4 ana sütun üzerinde inşa etme sözünü vermiş, ilk sıraya da eğitimi almıştık. Ardına sağlığı koymuştuk, ardından adalet ve emniyet demiştik. Bu 4 sütunun da tamamını gerçekleştirdik. Ardından ulaşım, enerji, tarım, diplomasi dedik ve bunların hepsini teker teker hayata geçirdik. Aradan geçen 20 yıllık süre zarfında milletimize verdiğimiz her söz gibi, hamdolsun bunları da hayata geçirdik."

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