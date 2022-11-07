Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2022 16:00, Son Güncelleme : 07 Kasım 2022 16:01
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alındı.
Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız