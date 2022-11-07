Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2022 16:27, Son Güncelleme : 07 Kasım 2022 16:29
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız