AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuruda avukat zorunluluğu yok

İletişim Başkanlığı yayımladı: İşte geçen haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayımladı: İşte geçen haftanın yalan haberleri
Son Dakika, Kredi Faiz Oranları Düşüyor
Son Dakika, Kredi Faiz Oranları Düşüyor
Sponsorlu İçerik
Bakan Özer: Artık köylerden şehirlere çocuklarımızı taşımayacağız
Bakan Özer: Artık köylerden şehirlere çocuklarımızı taşımayacağız
Emniyetten suç ve suçlularla mücadele ile ilgili iddialara yanıt
Emniyetten suç ve suçlularla mücadele ile ilgili iddialara yanıt
Kabine toplandı: EYT ve sözleşmelilere kadro çalışmaları gündemde
Kabine toplandı: EYT ve sözleşmelilere kadro çalışmaları gündemde
Polis aracı yayaya çarptı, aracı kullanan polise soruşturma başlatıldı
Polis aracı yayaya çarptı, aracı kullanan polise soruşturma başlatıldı
7 kişinin hayatını kaybettiği Ağrı'daki kazaya soruşturma
7 kişinin hayatını kaybettiği Ağrı'daki kazaya soruşturma
Çevre Bakanlığından promosyon ve giyim yardımı açıklaması
Çevre Bakanlığından promosyon ve giyim yardımı açıklaması
Kaç öğretmen Kariyer Basamakları sınavından muaf tutuldu? Bakan açıkladı
Kaç öğretmen Kariyer Basamakları sınavından muaf tutuldu? Bakan açıkladı
'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde 12 ildeki kura takvimi belli oldu
'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde 12 ildeki kura takvimi belli oldu
Bakan duyurdu... Başkent'te AKM-Gar-Kızılay metrosu yakında açılıyor
Bakan duyurdu... Başkent'te AKM-Gar-Kızılay metrosu yakında açılıyor
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 103 milyonu aştı
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 103 milyonu aştı
Başkentte FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Başkentte FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Irak'ın Kuzeyi'nde şehit asker sayısı 2'ye çıktı
Irak'ın Kuzeyi'nde şehit asker sayısı 2'ye çıktı
'Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda toplam 95 kişi gözaltına alındı'
'Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda toplam 95 kişi gözaltına alındı'
Financial Times: Erdoğan'ın çok kartı var
Financial Times: Erdoğan'ın çok kartı var
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı
Erdoğan: Aile kavramını anayasal zemine oturtmak istiyoruz
Erdoğan: Aile kavramını anayasal zemine oturtmak istiyoruz
Yargıtay 'nitelikli dolandırıcılık' dedi: Kilometre düşürene 10 yıl hapis
Yargıtay 'nitelikli dolandırıcılık' dedi: Kilometre düşürene 10 yıl hapis
Soba şehre geri dönüyor
Soba şehre geri dönüyor
Yemek şirketleri ile yarışan lise: 9 ayda 25,5 milyon ciro yaptı
Yemek şirketleri ile yarışan lise: 9 ayda 25,5 milyon ciro yaptı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Bakan Kurum açıkladı: İşte 12 ilin kura tarihleri
Bakan Kurum açıkladı: İşte 12 ilin kura tarihleri
Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Elektrikli otomobil satışları 10 ayda 5 bine dayandı
Elektrikli otomobil satışları 10 ayda 5 bine dayandı
TBMM hareketli bir haftaya daha giriyor
TBMM hareketli bir haftaya daha giriyor
Çiftçinin arazisinden lüks plazalar boy verdi
Çiftçinin arazisinden lüks plazalar boy verdi
'Efsane' indirimler mercek altında: Aldatan firmalara ağır ceza verilebilecek
'Efsane' indirimler mercek altında: Aldatan firmalara ağır ceza verilebilecek
İşte sosyal konutta ilk kuraların çekileceği iller ve kura takvimi
İşte sosyal konutta ilk kuraların çekileceği iller ve kura takvimi
Meteoroloji uyardı: Bu illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuruda avukat zorunluluğu yok

AYM Başkanı Zühtü Arslan; 'Avukat olmadan da şahıslar temel hak ve özgürlüklerinin, bireysel başvuru kapsamındaki haklarının ihlal edildiğini düşündüklerinde Anayasa Mahkemesine başvuru yapabiliyor ama vekille başvuru oranı git gide artıyor.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2022 17:47, Son Güncelleme : 07 Kasım 2022 17:50
Yazdır
AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuruda avukat zorunluluğu yok

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, toplumsal ve siyasal bakımdan gelişmişliğin en temel ölçütlerinden birinin temel hak ve özgürlüklerin korunması olduğunu belirterek, "Temel hak ve özgürlüklerin etkili bir şekilde korunmadığı, halkların sistematik bir şekilde ihlal edildiği bir yerde gelişme sağlanmaz. O yüzden medeniyetin de temel kriterlerinden biri budur." dedi.

Yozgat Barosu tarafından Adalet Bakanlığı Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Bireysel Başvurularda İnceleme Usulleri" konulu panele katılan Arslan, çocukluğunun bir kısmının geçtiği şehirde bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Yaşama hakkından ifade özgürlüğüne kadar hak ve özgürlüklerin korunmadığı yerde mutluluğun sağlanamayacağını anlatan Arslan, "İnsanın insan olarak varlığını devam ettirebilmesi, onun insanlık haysiyetine sahip olmasından dolayı temel hak ve özgürlüklerin etkili bir şekilde korunmasına bağlıdır." diye konuştu.

Arslan, hakları veya özgürlükleri ihlal edilen herkesin idari ve yargısal mercilere başvurma hakkı bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buna biz yetkili başvuru hakkı diyoruz. 2010 Anayasa değişikliğiyle birlikte bu etkili başvuru hakkının özel görünümlerinden biri olan bireysel başvuru hakkı hukuk sistemimize dahil edilmiştir. Bu anlamda bireysel başvuru, 2012 yılından itibaren sadece kendi başına bir hak olmanın yanında diğer hak ve özgürlüklerden etkili bir şekilde yararlanabilmenin de bir anlamda en etkili aracı haline gelmiştir. Dolayısıyla belki hukuk tarihimizin en önemli reformlarından biridir. Hukuk tarihimizdeki en önemli kazanımlardan biridir bireysel başvuru."

Arslan, bireysel başvuru yoluyla insanın mutluluğunu saadetini temin eden temel hak ve özgürlüklerin korunmasının daha da kolay hale geldiğini ifade etti.

Bireysel başvuru hakkının müstakil bir hak olduğunu aktaran Arslan, "Buradan Anayasa Mahkemesi bazı tespitler yapıyor. Diyor ki 'İdari ve yargısal mercilerin bu hakkın kullanılmasını engelleyici veya zorlaştırıcı tutum ve davranışlardan kaçınması gerekir.' Şayet bireysel başvurunun yapılmasını bir idari merci ya da yargısal makam zorlaştırıyorsa veya engelliyorsa Anayasa Mahkemesi burada diğer haklardan bağımsız olarak bireysel hakkın ihlalini tespit edebiliyor." ifadelerini kullandı.

- "Bireysel başvuruda avukat zorunluluğu yok"

Arslan, bireysel başvurularda avukat zorunluluğu bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Avukat olmadan da şahıslar temel hak ve özgürlüklerinin, bireysel başvuru kapsamındaki haklarının ihlal edildiğini düşündüklerinde Anayasa Mahkemesine başvuru yapabiliyor ama vekille başvuru oranı git gide artıyor. 2012 yılında bireysel başvurunun uygulamaya geçtiği ilk yılda bu oran yüzde 43'tü, geçen yıl yüzde 75 olarak gerçekleşti. Bu yıl da Anayasa Mahkemesine 95 bin bireysel başvuru yapıldı, bunun yüzde 80'i vekille yapıldı. Bu da git gide vekille yapılan başvuru sayısının arttığını gösteriyor."

Bireysel başvurularda avukatların önemli rolü olduğunu aktaran Arslan, başvuru formunun doldurulmasından takip edilmesine tüm süreçte avukatların daha özenli davranması gerektiğini belirtti.

Arslan, kişilerin başvurularda, ihlale sebep olduğunu düşündüğü olay ve olguları sistematik bir şekilde ifade etmesi ve buna ilişkin delilleri Anayasa Mahkemesine sunulması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Maddi anlamda olay nedir, ihlale sebep olduğunu düşündüğünüz müdahale nedir, bunu bize anlatmanızı bekliyoruz. İkincisi de hukuki anlamda hangi hak veya özgürlüğünüzün neden, nasıl ihlal edildiğini açıklamanızı bekliyoruz. Hangi özgürlüğünüze müdahale edildi, neden müdahale edildi, bunları temellendirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde başvuruların temellendirilememiş şikayet gerekçesiyle kabul edilemez bulunması söz konusudur. O yüzden vekille yapılan başvurularda biz bilhassa başvuru formundan şikayetin temellendirilip temellendirilmediğine bakıyoruz. Bu konuda biraz hassas olunması gerekir diye düşünüyorum."

- "Anayasa Mahkemesi bir şikayeti ilk kez değerlendirecek merci değil"

KAPAT [X]

Bireysel başvurunun ikinci nitelikte bir başvuru olduğunu, Anayasa Mahkemesine doğrudan başvuru yapılmasının söz konusu olmadığını anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Olağan kanun yolları tüketilecek, başvuru yolları tüketildikten sonra Anayasa Mahkemesi o süreçte idari makamların veya yargı mercilerinin değerlendirmelerini, gerekçelerini değerlendirecek, analiz edecek ve bir ihlal varsa ihlali tespit edecek. Sıklıkla gördüğümüz eksiklerden biri bu. Derece mahkemelerinin önünde hiç ileri sürülmeyen bir iddia doğrudan bireysel başvuru yolunda Anayasa Mahkemesinin önüne gidiyor. Bu başvurulara da biz, 'Başvuru yolları tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez' diyoruz. Çünkü Anayasa Mahkemesi bir şikayeti ilk kez değerlendirecek merci değil. Bireysel başvuruların, ikincilik ilkesi gereği asıl ihlal iddialarının derece mahkemelerinin önünde dile getirilmesi ve en önemlisi ihlallerin derece mahkemeleri tarafından giderilmesi gerekiyor. Bunun yapılamadığı durumlarda ancak nihai olarak Anayasa Mahkemesi devreye giriyor."

Toplumsal ve siyasal bakımdan gelişmişliğin en temel ölçütlerinden birinin temel hak ve özgürlüklerin korunması olduğuna işaret eden Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Temel hak ve özgürlüklerin etkili bir şekilde korunmadığı, halkların sistematik bir şekilde ihlal edildiği bir yerde gelişme sağlanmaz. O yüzden medeniyetin de temel kriterlerinden biri budur. Haklarınızın korunmasını sağlamak hepimizin görevidir. Bu bağlamda 10 yıl önce hukuk sistemimize giren bireysel başvuru, temel hak ve özgürlüklerin korunmasının en etkili araçlarından biri haline gelmiştir. Toplumun her kesiminden yapılan bireysel başvurular, Anayasa Mahkemesinin hak eksenli bir şekilde verdiği kararlar insanımızın mutluluğunu sağlamaya yönelik olarak çok ciddi katkılar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir."

Konuşmanın ardından Yozgat Baro Başkanı Muhsin Ayanoğlu, Arslan'a plaket verdi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İletişim Başkanlığı yayımladı: İşte geçen haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayımladı: İşte geçen haftanın yalan haberleri
Emniyetten suç ve suçlularla mücadele ile ilgili iddialara yanıt
Emniyetten suç ve suçlularla mücadele ile ilgili iddialara yanıt
Adana'da 8 bin 176 internet sitesine erişim engeli konuldu
Adana'da 8 bin 176 internet sitesine erişim engeli konuldu
Çevre Bakanlığından promosyon ve giyim yardımı açıklaması
Çevre Bakanlığından promosyon ve giyim yardımı açıklaması
Otomobilin direğe çarpması sonucu 15 yaşındaki sürücü öldü, 3 arkadaşı yaralandı
Otomobilin direğe çarpması sonucu 15 yaşındaki sürücü öldü, 3 arkadaşı yaralandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Sarıyer'deki kazıya ilişkin açıklama
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Sarıyer'deki kazıya ilişkin açıklama

Bu Habere Tepkiniz

KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

KKTC uyruklu 4/B'li personel iş sonu tazminatı alabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Basın Müşavirliğinde 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında yabancı uyruklu sözleşmeli personel statüsünde mahalli katip-sekreter olarak görev yapmakta iken 10/06/2001 tarihinde yaş haddi nedeniyle sözleşmesi sona eren davacıya iş sonu tazminatı ödenmemesi işlemini hukuka aykırı bulan kararı onadı.
AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

AYM kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?

Anayasa Mahkemesinin 21/5/2008 tarih ve E.2004/83, K.2008/107 sayılı kararı ışığında; Kariyer basamakları sınavı mı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrılması mı Anayasaya aykırı?
Uzman Öğretmenlik Son Tekrar Soruları

Uzman Öğretmenlik Son Tekrar Soruları

https://www.kitapsec.com/Konu/Uzman-Ogretmenlik.html
KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavına ait (2022-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'unun erişime açıldığını duyurdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memur ve emekliye refah payı geliyor

Memur ve emekliye refah payı geliyor

Emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışma başlatan hükümet, yüzde 5 ila 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. En düşük emekli maaşı da yükselecek. Öte yandan asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor. Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.
MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

MEB, bütçe tarihinde ilk kez 'kaç öğretmen alınacak' sorusuna cevap vermedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçmiş yıllardaki bütçe komisyonundaki geleneğin aksine hiçbir soruya yanıt vermedi. Yanı verilmeyen sorular arasında 'Bu yıl kaç bin öğretmen atanacak?' sorusu da yer alıyor
MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

MEB, tereddüte düşülen 8 soruyu cevaplandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 05.09.2022 tarih ve 56682234 sayılı yazılarıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan mesleki eğitim merkezi programının uygulanmasında tereddüte düşülen hususlarda 7 soruyu ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 07.10.2022 tarih ve 60278409 sayılı görüş yazısı ile bir soruyu cevaplandırdı.
4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?

TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 4 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Ekim ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,54 artarken yıllık bazda yüzde 85,51 oldu
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
İzmir'deki deprem anı kameralarda

İzmir'deki deprem anı kameralarda

İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Evde ve hastanede eğitim, uzaktan canlı ders olarak yapılabilir mi?

Evde ve hastanede eğitim, uzaktan canlı ders olarak yapılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı evde ve hastanede eğitimin uzaktan canlı ders olarak yapılıp yapılamayacağı konusunda açıklama yaptı.
Haftanın fırsat ürünleri (08-15)

Haftanın fırsat ürünleri (08-15)

31 Ekim 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.