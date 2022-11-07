Yangında dumandan etkilenen 5 yaşındaki çocuk hastanede öldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2022 19:59, Son Güncelleme : 07 Kasım 2022 20:00
Kültür Mahallesinde 3 katlı evin bodrum katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın sırasında evde tek başına olan 5 yaşındaki Rüzgar Sakarya'yı itfaiye ekipleri banyodaki lavabo altında baygın halde buldu.
Ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan Sakarya, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Küçük kız burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Rüzgar Sakarya'nın cenazesi ilçede toprağa verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız