TOKİ, 28 ilde 325 iş yerini açık artırma ile satacak

TOKİ tarafından 23 Kasım Çarşamba günü saat 10.30'da 176 iş yeri için, 24 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da ise 149 iş yeri için müzayede yapılacak. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) de teklif verilebilecek.

Alıcılar iş yerlerine yüzde 30 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek. 23 Kasım Çarşamba günü Aydın, Burdur, Bursa, Düzce, İstanbul, İzmir, Konya ve Tekirdağ illerinde satışa sunulan iş yerleri için müzayede yapılacak.

24 Kasım Perşembe günü ise Aksaray, Adana, Ankara, Çankırı, Erzincan, Gaziantep, Kars, Kırşehir, Kilis, Manisa, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan iş yerleri için müzayede yapılacak.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" ile "0 212 608 155 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.