Yoğun trafikten kaçmak için ciple tramvay yoluna girdi
Galata Köprüsü'ndeki tramvay yoluna giren cip, T1 Kabataş-Bağcılar seferlerinin aksamasına neden oldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Kasım 2022 21:30, Son Güncelleme : 07 Kasım 2022 21:31
Seyir halindeki cip sürücüsü, Karaköy'den Eminönü'ne geçişte araçlara kapalı T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı yoluna girdi. Bir süre ilerleyen cip, daha sonra durarak yolda kaldı.
Cipin tramvay yolunda kalmasından dolayı tramvay seferleri aksadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cipi tramvay yolundan kaldırmak için çekici çağırdı.
Cipin çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla tramvay seferleri normale döndü.
Polis olayla ilgili sürücü hakkında tutanak tuttu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız