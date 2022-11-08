8 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/10.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen, dünyada ve Türkiye'deki şehircilik çalışmalarının ve akıllı şehir konseptinin konuşulacağı "Kentsel Dönüşüm Sempozyumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçesi görüşülecek.

- MHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği ziyaret ederek İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Batman-Hasankeyf Tüneli Şantiyesi'ne ziyarette bulunarak brifing alacak, tünelin ve bağlantı yollarının açılışının ardından AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Batman/10.30/13.00/14.00/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, UNlCERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının ekim ayı reel getiri oranlarını yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracı ile 10 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Karabağ Zaferi Konferansı: Azadlığa Kavuşan Kadim Vatan" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Paraguay Ulusal Turizm Bakanı Sofia Montiel de Afara arasında Bakanlıkta turizm alanında iş birliği protokolü imzalanacak.

(Ankara/14.00)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesi başlayacak; Kasımpaşa-1461 Trabzon FK, Galatasaray-Yeşilyurt DÇ Ofspor, Erzurumspor FK-Esenler Erokspor, Yeni Malatyaspor-Uşakspor, Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor, MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler ve Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/21.00/Erzurum/Malatya/14.00/Antalya/15.00/Ankara/17.00/Adana/19.00)

2- FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, "medya günü" etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/11.30)