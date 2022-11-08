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KYK'larda yarın tatbikat var: 'HAY'dan mesaj gönderilecek

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, 12 Kasım saat 18.57'de ülke genelinde ve KKTC'de yapılacak, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı'nın başladığını duyurmak amacıyla, Haber Alma ve Yayma (HAY) sisteminden bilgilendirme mesajı ve Hayati Uyarı Bildirimi gönderileceğini bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 07:45, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 08:36
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KYK'larda yarın tatbikat var: 'HAY'dan mesaj gönderilecek

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, 12 Kasım saat 18.57'de ülke genelinde ve KKTC'de yapılacak, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı'nın başladığını duyurmak amacıyla, Haber Alma ve Yayma (HAY) sisteminden bilgilendirme mesajı ve Hayati Uyarı Bildirimi gönderileceğini bildirdi. Sezer, "Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı"nın, ülke genelinde, 9 Kasım 2022'de, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tüm yurtlarda düzenleneceğini, tatbikatın 12 Kasım saat 18.57'de de ülke genelinde ve KKTC'de yapılacağını bildirdi. Sezer, şöyle konuştu: "Yine bir ilk olarak 12 Kasım'da, televizyon ve radyo kanalları üzerinden anonsların geçileceği bilgilendirme sistemini devreye alacağız."

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