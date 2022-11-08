Proje ve vaatler bakanlıklardan
Bakanlıklardan geleceğe yönelik yeni projeleri ve vaatleri içeren bilgiler talep eden AK Parti yönetimi, seçim beyannamesini mart başında açıklayacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 08:10, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 08:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesinden sonra AK Parti yönetimi, 2023 seçimlerine yönelik beyanname hazırlıklarına da başladı.
Altyapısını 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesinin oluşturacağı beyannamede, bütün toplum kesimlerinin beklentilerini karşılayacak adımlara yer verilecek. Bu kapsamda bakanlıklardan da geleceğe yönelik yeni projelerini ve vaatlerini içeren bilgiler talep edildi. AK Parti'nin seçim stratejisi ekibi bünyesinde hazırlanacak beyannamede 'Yarın değil, şimdi', 'Türkiye yüzyılı için doğru adımlar' gibi başlıklar altında vaatler sıralanacak.
YÜCEL KAYAOĞLUMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız