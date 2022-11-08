Petrol ve Gaz CEO'ları endişeli: AB, bir sonraki kış daha sıkıntılı olacak

Dünyanın en büyük petrol ticaret şirketi Vitol'un CEO'su Russell Hardy "Önümüzde zorlu bir kış var ancak sonraki yılda daha zor bir kış var. Çünkü 2023'ün ilk yarısında Avrupa'ya sunulan üretim, sahip olduğumuz üretimden çok daha az" dedi. BP CEO'su Bernard Looney de gelecek kışın Avrupa'da zor geçeceği konusunda meslektaşıyla aynı fikirde olduğunu belirtti. Looney, enerji fiyatlarının aşırı yükselmesi sebebiyle birçok hanenin aylık gelirinin yüzde 50'sini veya daha fazlasını enerjiye harcadığını belirterek "Önümüzdeki kış daha da zorlu olacak" diye konuştu.

AB, enerji stoklarını yüzde 90 oranında doldursa da Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre rezervlerin çoğu Rus gazından oluşuyor.

OSMAN SAĞIRLI