Zonguldak'ta yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 08:13, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 08:38
Çaydeğirmeni beldesinde ikamet eden Siyami Gebedek'ten haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Gebedek'in evine gelen ekipler, yaşlı adamın hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekipleri, Gebedek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Gebedek'in cenazesi Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız