Bakan Nebati: Ticari kredi faizleri yüzde 18'lere gerilemiştir
Anti-enflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ettiklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "İşletmelerimizin enflasyonun oldukça altında ticari kredilere ulaşmalarını sağlıyoruz. Temmuz sonunda ticari kredi faizleri yüzde 30 civarındayken, şimdi yüzde 18'lere gerilemiştir" dedi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 09:11, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 09:40
Anti-enflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ettiklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "İşletmelerimizin enflasyonun oldukça altında ticari kredilere ulaşmalarını sağlıyoruz. Temmuz sonunda ticari kredi faizleri yüzde 30 civarındayken, şimdi yüzde 18'lere gerilemiştir" dedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız