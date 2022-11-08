Dışişleri Bakanlığı 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 10:48, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 10:49
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Komisyonda Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının bütçeleri de görüşülecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın bütçe sunumuna başladı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız