Bahçeli'den 'Anayasa' açıklaması: Ya sonuca gidelim, ya da halkoyuna gidelim

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor...

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Aziz Atatürk emperyalizmle vuruşa vuruşa iman ve irade gücüyle Türk devletini ortaya çıkardı. Babasının vefatından sonra dayısının evinde bakla tarlası bekledi karga kovaladı. Gün geldi düşmanı da İzmir'e kadar kovaladı.

O tarihlerde annesi Zübeyde Hanım'ın rüyasında altın bir tepsi ile minareye çıktığını görmesi Mustafa Kemal'in istikbalini de gösterdi.

Selanik Askeri Rüştiyesi'nde, büyük bir kumandan ve devlet adamlığı vasfının hamurunu yoğurdu. Atatürk demek vatan ve milletin saadeti demektir. Atatürk demek milli mücadelenin başı cumhuriyetin başarısı demektir.

Türk devlet zincirinin halkaları kesinlikle birbiriyle iç içe geçmiştir. Biri olmadan diğerinin ne anlamından, ne varlığından bahsedilemez.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Atatürk'ün kurduğu partinin başına oturan zatın sömürgecilerin eline düşmesi, siyasi koloniye dönüşmesi maalesef ihanettir.

Bizim için milli hafızada yer etmiş her toprak parçası vatandır ve öyle de kalacak.

Mazlumlara elini uzatan, mağdurların sesi olan bir Türkiye gerçeği hepimize bir gurur yaşatmaktadır.

TAHIL KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ

Tahıl sevikatı güvenlik kaygıları nedeniyle durdurulmuştu. Kapanan tahıl koridoru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in duyarlılığı sayesinde 2 Kasım'da tekrar açılmıştır. Hatta bu duyarlılık sayesinde Somali, Cibuti gibi ülkelere ücretsiz tahıl sevkiyatı sağlanacaktır. Tüm dünya bu gelişmeyi takdirle karşılamıştır.

Açılan koridordan bugüne kadar 10 milyon ton tahıl taşınmıştır. Gıda fiyatlarındaki yükseliş dünyayı kasıp kavurmuştur. Türkiye tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırılmasında insanlık dersi vermektedir. İnsan haklarını sözde değil özde savunan ülke Türkiye'dir. Bu mesele bir iman meseledir. Bu mesele insan onurunu sahiplenme meselesidir.

Rusya-Ukrayna savaşında İstanbul'da kurulacak bir masada barışın yeşermesi samimi dileğimiz ve içten beklentimizdir.

ABD sosyal, ekonomik ve siyasi kördüğümün pençesindedir. Toplumsal uzlaşma kanama geçirmektedir.

NATO'YA SERT TEPKİ

İsveç'in terörler arasına koyduğu mesafe incelenmelidir. NATO genel sekreteri boyunu aşan sularda kulaç atmaktan vazgeçmeli, TBMM'ye ödev verme densizliğinden derhal geri dönmelidir. NATO genel sekreterinin talimat verir gibi konuşması bize göre edepsizliktir.

ABD'DEKİ ARA SEÇİMLER

Bugün ABD'de ara seçimler yapılacaktır. ABD halkı 36 valiyi seçmekle birlikte Temsilciler Meclisi'ni ve Senato'nın 35'ini belirleyecektir. ABD'de toplumsal uzlaşma kriz geçirmektedir. Biz ABD'de yapılan ara seçimlerde kimin kazanıp kaybettiğinden, azil sürecinin ne zaman başlayıp başlamayacağından demokratik süreçlerinin işlemesini, sandık sonuçlarına riayeti temenni ediyoruz. Önümüzdeki yılların çok kutuplu dünya panoramasında ABD'nin parçalı ve güç yapısıyla tablonun dışına kayacağını öngörüyoruz.

Brezilya'da seçimler yapılmış, Lula 11 yıl sonra tekrar seçilmiştir. Kore'de gerginlik tırmanmaktadır. Doğu Asya hegamonik mücadelelerin ağırlık merkezi haline dönüşmüştür. Güney Asya'da da sular durulmuş değildir. İmran Han'a yapılan suikast girişimi kırgınlıklara yeni çatlak eklemiştir. Birleşik Krallık siyasi ve ekonomik çalkantılarla boğuşurken diğer ülkeler ısınma ve aydınlanma endişesiyle kıvranmaktadır. Türkiye bu konuda çok rahattır. Aksini söyleyen zillete düşenlerdir.

NATO'nun Madrid zirvesindeki üçlü muhtırada İsveç ve Finlandiya'nın hangi somut adımları attığı titizlikle incelenmelidir. İsveç iç muhalefeti PKK/YPG'nin denetim ve kontrolündedir. NATO Genel Sekreteri'nin TBMM'nin ne yapacağını, nasıl karar alacağını dikte etmesi edepsizliktir. NATO, TBMM'nin üzerindeki bir organ değildir. NATO Genel Sekreteri boyunu aşan sularda kulaç atmaktan vazgeçmeli.

Mezkür muhalefet tantanası iç dünyasını hepten kaybetmiş, ülkesine başka başkentlerden bakmayı alışkanlık hale getirmiştir.

ALTILI MASAYA ELEŞTİRİ VE KILIÇDAROĞLU'NUN YURTDIŞI ZİYARETLERİ

Adına zillet dediğimiz partiler buhrandan buhrana sürüklenirken, milletine saldırmaya kapılmaktadır. Sayıları 6 mı, 7 mi, 8 mi olduğu muamma olan zillet ittifakı dedikodunun anaforuna düşmüştür. Türkiye'nin an itibariyle en ciddi sorunu muhalefetin melez, menfur ve gayrimeşru çizgide olmasıdır. Zillet ittifakı bir bakıma demokrasinin cellat başıdır.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına paraşütle indirilmiş, özel görevle yetkilendirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Bu görev Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir. Bu görevin temelinde Dersim isyanının rövanşını almak yatmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir söz ve eylemi önceki genel başkanlarla bağdaşmamaktadır. Kılıçdaroğlu zihnen tutsak, siyaseten zincirlidir. Şaşkın ve şuursuzdur.

ABD'den sonra Birleşik Krallık'ta soluğu alan Kılıçdaroğlu, hezeyan nöbetine girmiştir. Kayıp 8 saat ve hamburgerli geziden sonra Birleşik Krallık'ta kendisini ve partisini rezil etmiştir. Biz bundan hicap duyduk ama kendisi duymamıştır. Londra tefecilerine ağzına geleni söyleyen Kılıçdaroğlu yemlenmek için el avuç açmıştır.

Parlak Türkiye için yatırımcılarla konuşmuş, 5 trilyon dolarlık fon yönetenlerle görüşmüş. İhtiyaç duyulan parayı bulduğunu açıklamış. Bunlar kamera şakası değildir. Trajikomik bir film senaryosu da değildir. Kılıçdaroğlu Türkiye aleyhine sahnede figüranlık yapmıştır.

Türkiye'yi narkodevlet olarak yabancı devletlere ispiyonlayan Kılıçdaroğlu sömürgeciliğin inzibat görevlisidir. Sayın Kılıçdaroğlu düştüğün duruma kafa yordun mu? Ne yapıyorsun, nereye hizmet ediyorsun? Peşine düştüğün parayı kim sana vadedecek. Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanıyorsun? Türkiye'de paraya istikbalini satacak gençlik yoktur.

Türkiye'yi sağda solda kara para ile itham edenler, Türk askerine uyuşturucu ticaretiyle çamur atan kim olursa olsun bizim gözümüzde vatan hainidir. Uyuşturucu ticaretine gözyumulduğunu iddia etmek FETÖ ağzıdır. Bu ağız Kılıçdaroğlu ile bütünleşmiş bir ağızdır. Kılıçdaroğlu kara para görmek istiyorsa HDP'yi incelesin. Bölücü terör örgütünün servetiyle ilgilensin. Zillet ittifakını Türk milleti geri gelmemek için gönderecektir.

MHP olarak, başörtüsü ve ailenin korunması yasasını sonuna kadar destekliyoruz. Bizim görüşümüz bellidir. Karar ve irademizde değişiklik yoktur. Bu anayasa değişiklik teklifini geniş bir ölçüde Meclis'te sonuca gidelim ya da halk oylamasına gidelim. CHP dürüstse, sözünün arkasındaysa bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım.

AK Parti heyetinin Meclis'te grubu bulanan partileri ziyaret etmesi doğrudur. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflistir. Bizim gözümüzde HDP neyse, CHP de aynısıdır. Biz çözümün nasıl olacağına bakıyoruz.

EYT kardeşlerimizin taleplerinin karşılanmasıyla birlikte, sözleşmeli işçilerin kadroya geçirilmesini bekliyoruz. Sosyal medyadan MHP'ye istikamet çizilemeyecektir.