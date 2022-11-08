İsveç Başbakanı: İsveç terör örgütleriyle diyaloğa girmeyecek
İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç parlamentosu Türkiye ile 'İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu' kurulması için çalışma başlatıldığını duyurmak isterim. İsveç Muhtırayı sonuna kadar uygulayacak. İsveç terör örgütleriyle (PKK/PYD) diyaloğa girmeyecek
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 11:22, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 11:23
İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç parlamentosu Türkiye ile 'İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu' kurulması için çalışma başlatıldığını duyurmak isterim. İsveç Muhtırayı sonuna kadar uygulayacak. İsveç terör örgütleriyle (PKK/PYD) diyaloğa girmeyecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız