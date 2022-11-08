İkinci el cep telefonu satışı arttı kontroller sıkılaştı

Pandemi döneminde cep telefonunun kullanımındaki artış beraberinde ikinci el telefona olan talebi yükseltti. Pandemide telefon konuşmaları dışında kullanıcılar, sosyal medyada ve mobil oyunlarda daha fazla vakit geçirmeye başladı. Çekilen video ve fotoğrafların sosyal medya hesaplarına yüklenmesi dışında, mobil oyunlar oynamak, WotLK gold satın almak gibi yan oyun aktiviteleri ile vakit geçiren kullanıcılar telefonlarını bir üst modelle değiştirme eğilimine girdi.

Bu artışın ardından Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında yapılan protokol ile 1 Kasım'dan itibaren gümrüklerde yapılan kontroller sıkılaşmaya başladı.

Gümrük yetkilileri protokol sayesinde yolcuların üç takvim yılı içinde birden fazla cep telefonu getirip getirmediklerini BTK üzerinden kontrol ediliyor.

Üç takvim yılı içinde yurt dışından getirilen telefon sayısı birden fazla olması durumunda ikinci ve sonraki telefonlara gümrük vergisi uygulanıyor.

Protokolün özellikle yanında birden fazla telefon taşıyan yolcuları rahatlatacağına inanılıyor. Daha önce birden fazla telefon taşınması durumunda diğer telefonlara gümrük vergisi uygulanırken artık kişinin üç yıl içinde yurt dışından telefon getirip getirmediğine bakılacak.

İkinci el cep telefonu 1 milyar dolar hacimde

İkinci el cep telefonu piyasasında fiyatların son dönemde yüzde 50 civarında daha ucuz olduğu biliniyor. Sektörün önde gelen isimleri pandemi döneminde yaşanan tedarik sıkıntısı, dünya çapındaki çip krizi ve kur farkları sebebiyle cep telefonu fiyatlarının arttığını ve bu durumun ikinci el telefonlara olan talebi yükselttiğini belirtti.

2021 yılında birinci el cep telefonu piyasasının 5 milyar dolar hacimle 9.5 milyon adet civarında olduğu tahmin edilirken ikinci el cep telefonu piyasası ise 1 milyar dolarlık hacimle 5.3 milyon adet civarında. Ayrıca yenilenen cihaz sayısının 300 bine çıktığı düşünülüyor.

2022 yılının ilk çeyreğinde cep telefonu satışında adet bazında yüzde 10'luk bir artış gözükmesine karşın 2021'in aynı çeyreğindeki birinci el telefon satış sayısının yüzde 19 gerisinde olduğu görülüyor. Uzmanlar bu aradaki farkın ikinci el cep telefonu satışına ve yenilenmiş cep telefonlarına kaydığı görüşünde.

Sıfır telefon alma süresi uzadı

2018 yılında yeni bir cep telefonu almak için geçen sürenin ortalama 18 ay olduğu görülürken bu süre 2021'de 30 aya kadar yükseldi.

Tüketicilerin sıfır cep telefonu alırken öncelikle fiyat performans dengesine baktıkları, ikinci el telefonlarda ise fiyat ve dış görünüşün önem kazandığı biliniyor.

