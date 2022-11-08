AYM, Öğretmenlik Kanunu'nun bazı hükümlerini yarın görüşecek
Anayasa Mahkemesi (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu yarın esastan görüşecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 13:17, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 13:18
Yüksek Mahkeme, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu, yarınki Genel Kurul gündeminde karara bağlayacak.
İptal istenen maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, aday öğretmenlik ve aday öğretmenliğe atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümler yer alıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız