Bakan Dönmez üçüncü nükleer santral için yer gösterdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üçüncü nükleer santral için Trakya'da yer tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu
Haber Giriş : 08 Kasım 2022 13:23, Son Güncelleme : 08 Kasım 2022 13:24
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Trakya'da yeni nükleer güç santrali için yer belirlemeye çalışıyoruz." dedi.
Dönmez, "Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için deniz altında yapılan boru hattı yüzde 97 tamamlandı" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız